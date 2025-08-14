'Veliaht'tan yeni ikili afiş yayınlandı

Farklı hikâyesiyle bu sezona damga vurmaya hazırlanan yeni dizi ‘Veliaht’ için heyecan doruğa çıktı. Eylül ayında SHOW TV’de ekranlara gelecek FARO ve Gold Film ortaklığında çekilen dizi, oyuncu kadrosuyla da şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü izleyicilere aktaracak dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı ‘Veliaht’tan yayınlanan yeni ikili afiş Akınözü ve Arıtürk’ün partner uyumları dikkat çekerken dizideki karakterleri konusunda da heyecanı yükseltiyor. Akın Akınözü, karakteri Timur için çekimler başlamadan önce araba tamirhanesinde çalışmış, Serra Arıtürk ise karakteri Reyhan için mutfağa girip pastacılık dersleri almıştı.