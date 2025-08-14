Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'tan yeni ikili afiş yayınlandı

        'Veliaht'tan yeni ikili afiş yayınlandı

        Eylül ayında SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak, sezonun iddialı dizisi 'Veliaht' için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ü buluşturan diziden yeni ikili afiş yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 16:10 Güncelleme: 14.08.2025 - 16:10
        'Veliaht'tan yeni ikili afiş yayınlandı
        Farklı hikâyesiyle bu sezona damga vurmaya hazırlanan yeni dizi ‘Veliaht’ için heyecan doruğa çıktı. Eylül ayında SHOW TV’de ekranlara gelecek FARO ve Gold Film ortaklığında çekilen dizi, oyuncu kadrosuyla da şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü izleyicilere aktaracak dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

        Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı ‘Veliaht’tan yayınlanan yeni ikili afiş Akınözü ve Arıtürk’ün partner uyumları dikkat çekerken dizideki karakterleri konusunda da heyecanı yükseltiyor. Akın Akınözü, karakteri Timur için çekimler başlamadan önce araba tamirhanesinde çalışmış, Serra Arıtürk ise karakteri Reyhan için mutfağa girip pastacılık dersleri almıştı.

        Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı’nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı’nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer’in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı’ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

        Oynanan oyunların tek tek gerçeklere dönüştüğü, yalanların ise bir gün, gün yüzüne çıktığı iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulmaya aday dizisi ‘Veliaht’ Eylül’de SHOW TV’de başlıyor!

        #veliaht
