        ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde kıskançlık, bağlılık ve intikamın iç içe geçtiği olaylar, izleyicileri; "Kim kazanacak, kim kaybedecek?" sorusuyla baş başa bırakacak  

        Giriş: 30.11.2025 - 23:33 Güncelleme: 30.11.2025 - 23:33
        Kim kazanacak, kim kaybedecek?
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde kıskançlık, bağlılık ve intikamın iç içe geçtiği olaylar, izleyicileri; “Kim kazanacak, kim kaybedecek?” sorusuyla baş başa bırakacak.

        İşte 'Veliaht’ın 12'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Tanıtımda Büşra, Yahya’nın geçmişteki aşkının Derya olduğunu söyleyerek tüm sırları açığa çıkarıyor. Derya ise Yahya’nın yardımıyla Reyhan ve kardeşinin kaçması için riskli bir adım atıyor. Yahya ve Timur’un karşı karşıya geldiği nefes kesen finalde; “Karısına sahip çıkamıyor” sözü ortamı bir anda alevlendirirken yeni bölüme olan merakı doruğa çıkarıyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #veliaht
