Venezia: 0 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Venezia sahasında Milan'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'nın 34. hafta karşılaşmasında Venezia sahasında Milan'la kozlarını paylaştı. Mücadele Milano temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Christian Pulisic ve 90+6'da Santiago Gimenez kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekibin 34.dakikada John Yeboah ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Milan 54 puana yükseldi. 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Venezia ise 25 puanda kalarak düşme potasından kurtulamadı.
Ligin 35. haftasında Milan deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Venezia ise Torino deplasmanında sahne alacak.