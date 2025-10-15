Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Venezuela, ABD'yi 'uyuşturucu kaçakçılarına alan açmakla' suçladı | Dış Haberler

        Venezuela, ABD'yi 'uyuşturucu kaçakçılarına alan açmakla' suçladı

        Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ABD'nin Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılarına alan açtığını öne sürdü

        Giriş: 15.10.2025 - 07:03 Güncelleme: 15.10.2025 - 07:03
        Venezuela, ABD'yi 'uyuşturucu kaçakçılarına alan açmakla' suçladı
        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Ulusal Egemenlik ve Barış Konseyi'nin düzenlediği bir toplantıda konuşan Rodriguez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini eleştirdi.

        Rodriguez, ABD'yi uyuşturucu kaçakçılarına alan açmakla suçlayarak, "Eğer Washington gerçekten uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek isteseydi, ABD'ye ulaşan uyuşturucunun yüzde 85'inin Pasifik üzerinden geçtiğini dikkate alırdı." ifadesini kullandı.

        "ABD'NİN GERÇEK AMACI VENEZUELA'YI KUŞATMAK"

        ABD’nin gerçek amacının Venezuela’yı kuşatmak ve nihai hedef olarak ülkenin doğal zenginliklerini ele geçirmek olduğunu vurgulayan Rodriguez, şunları kaydetti:

        "Ekvador’daki uyuşturucu kaçakçıları ile Peru, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya ve Meksika'daki kaçakçılar herhalde çok memnundur. Karayipler'de, özellikle Venezuela'ya yönelik tehditler, onlara (uyuşturucu kaçakçılarına) alan açıyor."

        Rodriguez, ülkedeki güvenliği oldukça önemsediklerini belirterek, "Venezuela bugün ABD'den, Ekvador'dan, Peru'dan, Paraguay'dan, Dominik Cumhuriyeti'nden ve Panama'dan daha güvenli bir ülke sizleri temin ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'DEN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN BİR TEKNEYE SALDIRI

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

        Saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirten Trump, teknedeki 6 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, ABD askerlerinin ise zarar görmediğini kaydetmişti.

        Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

