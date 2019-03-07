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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Venezuela'da kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan eden Juan Guaido'yu ülkenin geçiş sürecindeki Meşru Devlet Başkanı olarak tanıdıklarını ilan etmişti. Şansölye Merkel, Venezuela'da halkın iradesinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek ülkedeki siyasi krizden çıkmanın ancak seçime gitmekle mümkün olduğu görüşünü ifade etmişti.
Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter'den Venezuela hükümetinin aldığı kararı paylaştı.
Kararda, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiği ve Büyükelçi Kriener'e ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiği kaydedildi.
Büyükelçi Kriener'in Venezuela muhalefetinin "aşırı uçlarının komploları ile uyumlu siyasi bir figür gibi hareket ettiği" belirtilen kararda, bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Kararda, Büyükelçi Kriener'in davranışlarının uluslararası ilişkileri düzenleyen esaslarla çeliştiğine dikkat çekilerek, "Venezuela'nın içişlerine sürekli müdahale girişiminde" bulunduğu vurgulandı.
Venezuela'nın bağımsız bir ülke olduğu hatırlatılan kararda, içişlerine müdahale edilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.
Kararda, Venezuela hükümetinin Avrupa hükümetleri ile diyaloğa açık olduğu anımsatıldı.
ALMANYA: ANLAŞILMAZ BİR KARAR
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Venezuela'da Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan etmesine ilişkin "Bu, durumu kötüleştiren ve rahatlatmaya katkıda bulunmayan anlaşılmaz bir karardır." dedi.
Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin kararı dikkate aldıklarını belirtti.
"Bu, durumu kötüleştiren ve rahatlatmaya katkıda bulunmayan anlaşılmaz bir karardır." ifadesini kullanan Maas, kendisinin Alman büyükelçiyi istişareler için geri çağırma kararını verdiğini kaydetti.
Maas, büyükelçi Kriener'in Caracas'ta özellikle son günlerde mükemmel çalıştığını belirterek, Juan Guaido'ya Avrupa'nın desteğinin devam ettiğini aktardı.
GUAIDO: MADURO'NUN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK
Kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido, Alman büyükelçisinin sınır dışı edilme kararını reddetti. Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hiç kimseyi istenmeyen kişi ilan etme yetkisine sahip olmadığını belirterek, Almanya'nın insani yardım konusunda en fazla katkıda bulunan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.
Guaido, Maduro'nun Almanya'nın Venezuela Büyükelçisi Daniel Kriener'ı sınır dışı etme yetkisine sahip olmadığını, bunun ancak bir tehdit olduğunu iddia etti. Guaido, "Bugün rejim ülkede görev yapan bir yetkiliyi istenmeyen kişi olarak ilan etme niteliğine sahip değildir. Bu sadece zorlayıcı ve tehdit anlamına gelir. Almanyada zaten insani yardım konusunda çok katkıda bulunan ülkelerden birisidir" açıklamasını yaptı.
VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
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