Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Karayipler'de savaş istemediklerini belirtti

Başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Barış Konseyi toplantısına katılan Maduro, isim vermeden ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliğini eleştirdi.

Maduro, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Afganistan, Irak, Libya, Arjantin ve Şili'de yaşanan "olumsuz olaylardan" sorumlu olduğunu belirterek, Latin Amerika ülkelerinin bu duruma karşı birlikte durması gerektiğini belirtti.

Ülkesinin barıştan yana olduğunu vurgulayan Maduro, "Karayipler'de ya da Latin Amerika'da savaş istemiyoruz, sadece barış istiyoruz." dedi.

Maduro, ABD emperyalizminin herkesi tek bir düşünceye, tek bir düzene ve tek bir otoriteye boyun eğdirmeye çalıştığını, ancak bu dönemin "çoktan kapandığını" söyledi.

Venezuelalı göçmenlerin ABD'de ayrımcılığa maruz kaldığını savunan Maduro, şunları ifade etti:

"Venezuela halkı, onurlu, dayanışmacı ve çalışkan bir halktır. Venezuelalıların kötü, üstün ırkçı beyazların ise iyi olarak gösterildiği bir hikaye yaratmaya çalışıyorlar. Venezuela kimliğini, ülkede etkisiz hale getirilen suç örgütleriyle özdeşleştiren ayrımcı ve yabancı düşmanı söylemlere son verilmesi gerekiyor."

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.