Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Venezuelalı muhalif aday Gonzalez'den uluslararası destek çağrısı | Dış Haberler

        Venezuelalı muhalif aday Gonzalez'den uluslararası destek çağrısı

        Venezuela'da muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez, ülkedeki demokrasinin savunulması için uluslararası toplumdan kendilerine "güçlü" şekilde destek olunmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 07:02 Güncelleme: 24.08.2024 - 07:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuelalı muhalif adaydan uluslararası destek çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Gonzalez, Venezuela'da "barışın" ve "demokrasinin" tehdit altında olduğunu öne sürdü ve uluslararası toplumdan Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine daha fazla baskı yapmasını istedi.

        Gonzalez, ellerindeki verilere göre seçimi "açık ara" kazandıkları konusunda ısrar etti ve dünya genelinden destek çağrısını yineledi.

        Venezuela'daki tüm muhalif partilere "birlik" çağrısında bulunan Gonzalez, "Seçimlerde bizi desteklesin ya da desteklemesin tüm sosyal ve siyasi örgütleri birlik olmaya çağırıyorum, Venezuelalıların oylarına saygı duymaya davet ediyorum. Özgürlüklerimiz ve halk egemenliğine yönelik yapılan bu saldırı karşısında tüm Venezuelalıları birleşmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        10 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

        Bu arada, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) dün Devlet Başkanı Maduro'yu 28 Temmuz seçimlerinin galibi olarak teyit etmesini eleştiren Şili, Arjantin, Kosta Rika, Ekvador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay ortak bildiri yayımladı.

        AA'nın haberine göre; bildiride, TSJ'nin açıklamalarının mevcut "şüpheleri" gidermediği belirtilerek, uluslararası güvenilir kuruluşların seçim sonuçlarını "adil ve şeffaf" bir şekilde doğrulaması çağrısı yapıldı.

        Seçim tutanaklarının detaylıca paylaşılmadığı vurgulanan bildiride, özellikle her seçim merkezi ve sandık bazında sonuçların açıklanmamış olması, önceki seçimlerde uygulanan şeffaflık standartlarının bu seçimlerde uygulanmadığına dikkat çekildi.

        Söz konusu ülkeler, 28 Temmuz seçimlerinden sonra da yaptıkları açıklamalarda, Venezuela'daki devlet başkanı seçim sonucunun bu haliyle tanımayacaklarını duyurmuştu.

        Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Maduro'nun kazandığını teyit etmişti.

        MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

        Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

        Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Venezuela
        #Edmundo Gonzalez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Kardeşinin katil zanlısını vurdu
        Kardeşinin katil zanlısını vurdu
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        TikTok'ta trend oldu! Salatalık talebine yetişemiyorlar
        TikTok'ta trend oldu! Salatalık talebine yetişemiyorlar
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem