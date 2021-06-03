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Venüs: NASA gezegene iki uzay aracı gönderecek, yüzey ve atmosfer incelenecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),Venüs'e iki uzay aracı göndereceğini açıkladı. Araçlarla gezegenin yüzeyi ve atmosferi incelenecek. 2028-2030 arasında yapılması planlanan iki misyonun her biri için 500 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Venüs: NASA gezegene iki uzay aracı gönderecek, yüzey ve atmosfer incelenecek
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Venüs'ün yüzey sıcaklığı 500 santigrat dereceyi buluyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),Venüs'e iki uzay aracı göndereceğini açıkladı. Araçlarla gezegenin yüzeyi ve atmosferi incelenecek. 2028-2030 arasında yapılması planlanan iki misyonun her biri için 500 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

NASA yöneticisi Bill Nelson, gönderilecek iki aracın "30 yılı aşkın süredir gitmedikleri gezegeni inceleme fırsatı" vereceğini söyledi.

En son 1990'da Magellan adında bir uzay aracı, Venüs'ün yörüngesine gönderilmişti.

Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni

Venüs'e iki uzay aracı gönderme projesi, NASA tarafından, planların potansiyel bilimsel getirisi ve yapılabilirliği açısından uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeden sonra kesinleşti.

NASA'dan Bill Nelson, "Bu iki kardeş misyonun amacı Venüs'ün yüzeyinde kurşunun nasıl olup da eridiğini, gezegenin nasıl adeta cehenneme benzediğini anlayabilmek" dedi.

- Reuters
NASA yöneticisi Bill Nelson, Venüs projesini Çarşamba akşamı açıkladı

Venüs, Merkür'den sonra Güneş'e ikinci en yakın ikinci gezegen. Aynı zamanda, 500 santigrat dereceye ulaşan yüzey ısısıyla Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni.

'Venüs'te de tektonik levhalar olabilir'

Venüs'e gidecek iki araçtan birinin adı Davinci+.

İngilizce, "Venüs Derin Atmosfer Asal Gazları, Kimyasal ve Görsel İnceleme" misyonunun baş harflerinden oluşan Davinci+ uzay aracı, Venüs'ün atmosferinin ölçümlerini yaparak nasıl geliştiğine dair daha ayrıntılı bilgi sağlayacak. Aynı zamanda, gezegende bir zamanlar bir okyanus bulunup bulunmadığını da belirlemeye çalışacak.

Uzay aracının, Venüs'ün jeolojik yapısının da ilk yüksek çözünürlüklü görüntülerini göndermesi hedefleniyor.

Bilim insanları bu jeolojik oluşumların Dünya'daki kıtalarla karşılaştırılabilecek bir görünümü olduğunu, bunun Venüs'te de tektonik levhalar olduğu anlamına gelebileceğini söylüyorlar.

Venüs'e gönderilecek ikinci uzay aracının adı ise Veritas.

Bu da İngilizce "Venüs Salımlılık, Radyo Bilimi, InSAR (radarla haritalandırma tekniği),Topografi ve Spektroskopi" adının kısaltması olarak kullanılıyor.

Bu ikinci araç bir tür radar yardımıyla gezegenin yüzeyindeki yükseltileri tespit edip hala aktif yanardağlar ve depremler olup olmadığını belirlemeye çalışacak.

NASA Gezegen Bilimleri Bölümü'nden Tom Wagner, "Venüs hakkında bu kadar az bilgimiz olması çok şaşırtıcı. Fakat bu iki misyondan gelecek veriler bize bu gezegenin üzerindeki bulutlardan yüzeyindeki volkanlara ve derinliklerine kadar çok şey söyleyecek. Adeta gezegeni yeniden keşfetmiş gibi olacağız" diyor.

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