Vergi borcu yapılandırmada son tarih

Vergi borcu yapılandırma için tanınan süre doluyor. Vergi borcu yapılandırma ile emlak ve çevre temizlik vergisi dışında kalan tüm vergi borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SON TARİH AÇIKLANDI

Vergi borçlarının yapılandırılması için hükümet bir tarih belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaya göre; “Vergi borcu olanlar için 31 Temmuz son fırsat” Yani önümüzdeki Salı günü mesai bitimine kadar yapılandırma için başvurmanız gerekiyor.

VERGİ BORCU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı E Devlet işbirliği ile Vergi Borcu Sorgulama hizmeti verilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinden E Devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sorgulama yaparak vergi borçlarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

VERGİ BORCU ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SMS İLE BORÇ SORGULAMA

vergi borçları için cep telefonunuzu kullanarak da sorgulama yapılabilmektedir. SMS'le sorgulama için; BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.

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