Vesely'den Fenerbahçe açıklaması

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Euroleague'de yoluna 5'te 5 yaparak devam eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarın İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Barcelona maçı öncesi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jan Vesely açıklamalarda bulundu.

8 yıl boyunca formasını terlettiği Fenerbahçe Beko'ya karşı ilk kez rakip olacak Vesely onun için özel bir maç olacağını söyledi.

Vesely'nin açıklamaları şöyle:

“Fenerbahçe’de geçirdiğim 8 yıldan sonra ilk kez onlara karşı sahaya çıkacağım, dolayısıyla çok yakından tanıdığım bir kulüp. Benim için çok özel bir maç olacak ama kazanabilmemiz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe’nin yoluna yenilgisiz devam etmesi şaşırtıcı değil. Harika oyuncuları var ve bu yaz çok iyi bir başantrenörle anlaştılar.

Bizim için çok zor bir maç olacağı kesin ama kazanmak için tamamen hazırız. Fenerbahçe’nin EuroLeague’deki hedefleri her zaman büyüktür. Kulübün mantalitesi her zaman en iyisini hedeflemek. Ellerinde böylesine kaliteli bir kadro varken bunu başarabilirler. Yine de sezon çok uzun, neler olacağını göreceğiz.”