Vestel Almanya'da mobilite teknolojilerini tanıttı

Vestel Mobilite, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı'nda, geliştirdiği yeni ürün ve teknolojileri ziyaretçilerin deneyimine sundu.

Vestel fuarda; MiniLED, Edge LED, Quantum Dot MiniLED ve OLED gibi yeni nesil ekran teknolojilerini sergiledi.

Euro NCAP 2026 regülasyonlarının da öngördüğü şekilde, sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan güvenli etkileşim sunan Knob'lu Display çözümleri ve benzeri kullanıcı güvenliğini artıran yenilikler, farklı bir deneyim yaşatırken; geleceğin otomotiv iç mekânlarına yön veren yenilikçi ekran çözümleri öne çıktı.

Ekran teknolojilerinin yanı sıra, Body Control Module (BCM), Zonal Controller mimarisi ve Wireless Charging Unit (WCU) gibi ileri elektronik çözümleri de bu yılki fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Elektrikli araç şarj teknolojileri de Vestel Mobilite'nin fuar vitrininde önemli yer tuttu. Şirketin EVC çözümleri arasında AC Qatro, AC Gemini Dual ve AC Liveo modelleri farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veriyor. DC Spica 80 kW istasyonu ise ticari ve bireysel kullanıma uygun hızlı şarj kapasitesiyle öne çıkıyor.

'DİJİTAL DENEYİM SUNUYORUZ'

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel yaptığı açıklamada, "Geliştirdiğimiz otomotiv elektroniği, batarya ve enerji depolama sistemleri ile ultra hızlı şarj teknolojilerimiz hem bireysel hem de ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verirken sektörün geleceğini bugünden şekillendiriyor. Bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri de 'Cockpit Experience' konseptimiz. Tüketici elektroniğinde edindiğimiz ekran teknolojisi uzmanlığını otomotive taşıyarak, sürücülere ve yolculara güvenlik, kişiselleştirme ve konforun buluştuğu yeni bir dijital deneyim sunuyoruz" dedi.