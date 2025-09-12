Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.327,37 %-0,53
        DOLAR 41,3700 %0,10
        EURO 48,5124 %-0,13
        GRAM ALTIN 4.841,91 %0,28
        FAİZ 40,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 56,19 %1,72
        BITCOIN 115.118,00 %0,60
        GBP/TRY 55,9959 %-0,29
        EUR/USD 1,1717 %-0,14
        BRENT 66,43 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 7.917,01 %0,29
        Haberler Ekonomi Otomobil Vestel Almanya'da mobilite teknolojilerini tanıttı - Otomobil Haberleri

        Vestel Almanya'da mobilite teknolojilerini tanıttı

        Vestel Mobilite, elektrikli araç şarj teknolojileri, otomotiv elektroniği ve enerji depolama çözümlerini IAA Mobility 2025'te sergiledi. Şirket, 'Cockpit Experience' konsepti altında geliştirdiği araç içi ekran çözümlerinin yanı sıra şarj istasyonları ve batarya sistemlerini fuarda katılımcılara tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 12:23 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da mobilite teknolojilerini tanıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vestel Mobilite, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı'nda, geliştirdiği yeni ürün ve teknolojileri ziyaretçilerin deneyimine sundu.

        Vestel fuarda; MiniLED, Edge LED, Quantum Dot MiniLED ve OLED gibi yeni nesil ekran teknolojilerini sergiledi.

        Euro NCAP 2026 regülasyonlarının da öngördüğü şekilde, sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan güvenli etkileşim sunan Knob'lu Display çözümleri ve benzeri kullanıcı güvenliğini artıran yenilikler, farklı bir deneyim yaşatırken; geleceğin otomotiv iç mekânlarına yön veren yenilikçi ekran çözümleri öne çıktı.

        Ekran teknolojilerinin yanı sıra, Body Control Module (BCM), Zonal Controller mimarisi ve Wireless Charging Unit (WCU) gibi ileri elektronik çözümleri de bu yılki fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        REKLAM

        Elektrikli araç şarj teknolojileri de Vestel Mobilite'nin fuar vitrininde önemli yer tuttu. Şirketin EVC çözümleri arasında AC Qatro, AC Gemini Dual ve AC Liveo modelleri farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veriyor. DC Spica 80 kW istasyonu ise ticari ve bireysel kullanıma uygun hızlı şarj kapasitesiyle öne çıkıyor.

        'DİJİTAL DENEYİM SUNUYORUZ'

        Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel yaptığı açıklamada, "Geliştirdiğimiz otomotiv elektroniği, batarya ve enerji depolama sistemleri ile ultra hızlı şarj teknolojilerimiz hem bireysel hem de ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verirken sektörün geleceğini bugünden şekillendiriyor. Bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri de 'Cockpit Experience' konseptimiz. Tüketici elektroniğinde edindiğimiz ekran teknolojisi uzmanlığını otomotive taşıyarak, sürücülere ve yolculara güvenlik, kişiselleştirme ve konforun buluştuğu yeni bir dijital deneyim sunuyoruz" dedi.

        AVRUPA'DA YENİ PROJE HAYATA GEÇİYOR

        Yapılan açıklamaya göre, Vestel Mobilite, Avrupa lojistik sektörüne yönelik büyük ölçekli bir şarj projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, bir lojistik firmasıyla iş birliği kapsamında Avrupa'daki ilk ürün kurulumunu gerçekleştiriyor.

        Elektrikli kamyon filolarının şarj edileceği tesiste Vestel, 720KW dispenser şarj ünitesi, 80KW Spica all-in one şarj ünitesi ve 1.2MW güç kabini tarafında desteklenen MCS (megawatt şarj sistemleri) ten oluşan bir ultra hızlı şarj yapısını teslim edecek.

        Proje, ağır vasıta taşımacılığında hem MCS (Megavat Şarj Sistemleri) hem de CCS (Birleşik Şarj Sistemi) konnektörlerinin birlikte kullanılmasıyla Vestel'i Avrupa'da bu çözümü sağlayabilen ilk 5 firma arasına sokacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı