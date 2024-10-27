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        Haberler Bilgi Gündem VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü ön lisans ve lisans burs başvurusu ne zaman bitiyor, burs ne kadar?

        VGM burs başvuru tarihleri: 2024 VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvuruları devam ediyor. VGM üzerinden yapılacak burs başvurularında adaylara 8 ay boyunca, 2 bin TL ödenecek. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:57
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        1

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yükseköğrenim burs başvuruları devam ediyor. 21 Ekim'de başlayan başvuru sürecinde kabul edilen adaylara 8 ay boyunca 2 bin TL burs ödenecek. İşte, VGM burs başvuru tarihleri...

        2

        2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

        2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.

        3

        VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

        2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.

        4

        VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

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