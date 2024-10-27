VGM burs başvuru tarihleri: 2024 VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvuruları devam ediyor. VGM üzerinden yapılacak burs başvurularında adaylara 8 ay boyunca, 2 bin TL ödenecek. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yükseköğrenim burs başvuruları devam ediyor. 21 Ekim'de başlayan başvuru sürecinde kabul edilen adaylara 8 ay boyunca 2 bin TL burs ödenecek. İşte, VGM burs başvuru tarihleri...
2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.