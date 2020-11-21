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VGM ortaöğretim burs sonuçları 2020! VGM burs sonucu sorgulama ekranı

VGM ortaöğretim burs sonuçları dün itibariyle erişime açıldı! Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim öğrencilerine okul dönemi boyunca 9 ay eğitimleri için burs veriyor. İşte VGM ortaöğretim burs sonucu sorgulama ekranı

VGM ortaöğretim burs sonuçları 2020! VGM burs sonucu sorgulama ekranı

VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı. Öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay eğitimleri için burs verilecek. Ortaöğrenim öğrencileri 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencileri ise 300 destek almak isteyen öğrenciler 30 Ekim tarihine kadar burs başvurusunda bulundu. İşte VGM ortaöğretim burs sorgulama ekranı!

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2020 – 2021 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlandığına yer verildi. Başvuru sonucu ise https://www.vgm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, ad-soyad doğum tarihi, ve baba adı bilgileri girilerek öğrenilebilecek.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULA

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