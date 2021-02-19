Meral'i şikayet ettiği için öldürmüş! Katil mesai arkadaşı! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 Sokak'ta, 2 çocuk annesi olan Meral Şen (40),sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre saldırgan, beyaz renkli otomobille kaçarken, kadını kanlar içerisinde yatarken gören vatandaşlar, polisi aradı. Ağır yaralı halde ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Meral Şen'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şüphelinin kaçarken kullandığı otomobili Nazarköy Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak buldu. Polis, E.Ş. adlı şüphelinin peşine düştü.

"EŞİMİN MESAİ ARKADAŞI"

Cenazeyi teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen genç kadının eşi Soner Şen, E.Ş. adlı şüphelinin temizlik ürünleri üretimi yapan fabrikada çalışan eşinin mesai arkadaşı olduğunu söyledi.

Öldürülen Meral Şen'in eşi Soner Şen.

"EŞİM ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ŞİKAYET ETMİŞ"

Şen, "E.Ş. denilen kişi, iş yerine alkollü geliyor. Eşim de 'Ben bununla çalışmam' diyerek, durumu üstlerine bildiriyor. E.Ş., işten çıkartılıyor. Bu nedenle kinlendiği eşimi, durakta beklerken katlediliyor. İnsanlığımız bu kadar işte. Eşimle aynı makinada çalıştıkları için rahatsız olmuş ve şikayet etmiş, ne var ki bunda. Eşim olay günü gece vardiyasına gitmek için servis bekliyordu. İki çocuğum var, perişan durumdayız" dedi.