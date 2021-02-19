Meral'i şikayet ettiği için öldürmüş! Katil mesai arkadaşı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaVİCDANSIZ KATİL! Son dakika... Meral'i şikayet ettiği için öldürmüş! Katil mesai arkadaşı çıktı!
ABONE OL

Meral'i şikayet ettiği için öldürmüş! Katil mesai arkadaşı!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen fabrika işçisi Meral Şen'i (40),alkollü halde işe geldiğini şikayet ettiği mesai arkadaşı E.Ş.'nin öldürdüğü öne sürüldü. 2 çocuk annesi olan Meral Şen'in eşi Soner Şen (43),"Alkollü işe geldiği için eşim yönetime şikayet etmiş, işten çıkartılmış. Bu nedenle kinlenip, eşimi katlediyor. İnsanlığımız bu kadar işte" dedi

VİCDANSIZ KATİL! Son dakika... Meral'i şikayet ettiği için öldürmüş! Katil mesai arkadaşı çıktı!
Meral'i şikayet ettiği için öldürmüş! Katil mesai arkadaşı!
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 Sokak'ta, 2 çocuk annesi olan Meral Şen (40),sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre saldırgan, beyaz renkli otomobille kaçarken, kadını kanlar içerisinde yatarken gören vatandaşlar, polisi aradı. Ağır yaralı halde ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Meral Şen'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şüphelinin kaçarken kullandığı otomobili Nazarköy Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak buldu. Polis, E.Ş. adlı şüphelinin peşine düştü.

"EŞİMİN MESAİ ARKADAŞI"

Cenazeyi teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen genç kadının eşi Soner Şen, E.Ş. adlı şüphelinin temizlik ürünleri üretimi yapan fabrikada çalışan eşinin mesai arkadaşı olduğunu söyledi.

Öldürülen Meral Şen'in eşi Soner Şen.

"EŞİM ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ŞİKAYET ETMİŞ"

Şen, "E.Ş. denilen kişi, iş yerine alkollü geliyor. Eşim de 'Ben bununla çalışmam' diyerek, durumu üstlerine bildiriyor. E.Ş., işten çıkartılıyor. Bu nedenle kinlendiği eşimi, durakta beklerken katlediliyor. İnsanlığımız bu kadar işte. Eşimle aynı makinada çalıştıkları için rahatsız olmuş ve şikayet etmiş, ne var ki bunda. Eşim olay günü gece vardiyasına gitmek için servis bekliyordu. İki çocuğum var, perişan durumdayız" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kandil ne zaman? 2021 Miraç, Berat ve Mevlit kandili tarihleri ve 2021 Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri takvimi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den "Gara" ve "yeni anayasa" mesajı - Haber
GÜNDEMAdalet Bakanı'ndan Gara ve yeni anayasa mesajı
SON DAKİKA! Doktor Mustafa Yalçın'ın ölümüyle ilgili soruşturma - HABERLER
GÜNDEMYaşamına son veren doktorla ilgili çok yönlü ...
FACİA! Son dakika! Ters yönde otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMOtoyolda ters yön faciası!
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK açıklaması
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
Aşı randevu alma: Aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMAşı randevusu alma ekranı!
Son dakika haberler: Eskişehir'deki dehşette yeni gelişme!
GÜNDEMEskişehir'deki dehşette yeni gelişme!
Başkan cinayetine istenen ceza belli oldu
GÜNDEMBaşkan cinayetine istenen ceza belli oldu
Son dakika: Amcasını parçalara ayırmıştı! Mütalaa açıklandı - Haberler
GÜNDEMAmcasını parçalara ayırmıştı! Mütalaa açıklandı