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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Nelsson bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı - Galatasaray Haberleri

        Victor Nelsson bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı

        Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ilk gol sevincini yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 22:18 Güncelleme: 15.01.2024 - 22:18
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        Nelsson bu sezon ilk gol sevincini yaşadı!
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        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson’dan geldi.

        Mücadelenin 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Nelsson'un kafa vuruşunda Attamah’a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

        25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Müsabakaya 11’de başlayan Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı.

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