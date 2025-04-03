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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Telafi etmek için kazanmak gerekiyordu - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen: Telafi etmek için kazanmak gerekiyordu

        Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş yenilgisini telafi etmek için kazanmak gerekiyordu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 00:51 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:51
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        "Telafi etmek için kazanmak gerekiyordu"
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, galibiyeti değerlendirdi.

        "TELAFİ ETMEK İÇİN KAZANMAK GEREKİYORDU"

        Maçla ilgili konuşan Victor Osimhen "Öncelikle Fenerbahçe maçlarının yüksek şiddetli, zorlu maçlar olduğunu biliyoruz. Son düdüğe kadar odaklanmak gerekiyor. İyimserdik gelirken, geçen maçta taraftarımızı mutsuz etmiştik. Onu telafi etmek için kazanmamız gerekiyordu. Önümüze bakacağız. Maç maç gideceğiz." dedi.

        "ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

        Victor Osimhen ayrıca "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Takım arkadaşlarım olmasa o golleri atamazdım. Galatasaray taraftarlarına bana karşı gösterdiği sevgiye karşılık vermek istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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