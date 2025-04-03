Victor Osimhen: Telafi etmek için kazanmak gerekiyordu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, galibiyeti değerlendirdi.

Maçla ilgili konuşan Victor Osimhen "Öncelikle Fenerbahçe maçlarının yüksek şiddetli, zorlu maçlar olduğunu biliyoruz. Son düdüğe kadar odaklanmak gerekiyor. İyimserdik gelirken, geçen maçta taraftarımızı mutsuz etmiştik. Onu telafi etmek için kazanmamız gerekiyordu. Önümüze bakacağız. Maç maç gideceğiz." dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Victor Osimhen ayrıca "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Takım arkadaşlarım olmasa o golleri atamazdım. Galatasaray taraftarlarına bana karşı gösterdiği sevgiye karşılık vermek istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.