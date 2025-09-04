Habertürk
        Vildan Atasever, 5 aylık hamile - Magazin haberleri

        Vildan Atasever, 5 aylık hamile

        Ünlü oyuncu Vildan Atasever'in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 16:42 Güncelleme: 04.09.2025 - 16:47
        Ünlü oyuncu hamile
        44 yaşındaki ünlü oyuncu Vildan Atasever ile 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, bir hayli mutlu ve heyecanlı günler yaşıyor.

        Eylül 2021’de evlenen Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, 4 ay sonra anne - baba olacak. 2. Sayfa'nın özel haberine göre Vildan Atasever, 5 aylık hamile. Bebeğin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.

        #vildan atasever
        #Mehmet Erdem
