Vildan Atasever, 5 aylık hamile
Ünlü oyuncu Vildan Atasever'in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi
Giriş: 04.09.2025 - 16:42 Güncelleme: 04.09.2025 - 16:47
44 yaşındaki ünlü oyuncu Vildan Atasever ile 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, bir hayli mutlu ve heyecanlı günler yaşıyor.
Eylül 2021’de evlenen Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, 4 ay sonra anne - baba olacak. 2. Sayfa'nın özel haberine göre Vildan Atasever, 5 aylık hamile. Bebeğin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.
