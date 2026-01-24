Villarreal - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, La Liga'nın 21. haftasında Villarreal'in konuğu oluyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde, Villarreal - Real Madrid maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ligde oynanan 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan eflatun-beyazlılar 48 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezonun flaş takımları arasında yer alan Villarreal ise, 13 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak 41 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, "Villarreal - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...
Villarreal - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Ligde lider Barcelona'nın 1 puan gerisinde yer alan eflatun-beyazlılar, zorlu Villarreal deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Villarreal ise, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Madrid ekibini eli boş göndermek istiyor. Estadio de la Cerámica'da oynanacak zorlu mücadele için geri sayım sürerken, milli yıldızımız Arda Güler’in Villarreal karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Peki, "Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?" İşte detaylar...
VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Villarreal-Real Madrid maçı 24 Ocak Cumartesi bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
Karşılaşmada düdük Cesar Soto Grado'da olacak.
VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de la Cerámica'da oynanacak mücadele S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler'in Villarreal karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal Muhtemel 11: Küçük, Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza, Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro, Perez, Mikautadze
Real Madrid Muhtemel 11: Courtois, Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras, Arda Güler, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vinicius