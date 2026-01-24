Villarreal - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Ligde lider Barcelona'nın 1 puan gerisinde yer alan eflatun-beyazlılar, zorlu Villarreal deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Villarreal ise, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Madrid ekibini eli boş göndermek istiyor. Estadio de la Cerámica'da oynanacak zorlu mücadele için geri sayım sürerken, milli yıldızımız Arda Güler’in Villarreal karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Peki, "Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?" İşte detaylar...