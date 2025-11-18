Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan kadro tercihi açıklaması! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan kadro tercihi açıklaması!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

        Giriş: 18.11.2025 - 22:06 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:06
        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

        Montella, kadro tercihi için "3'lü oynadığınızda defansif bir oyun sergileyeceğiniz anlamına gelmiyor. Rakibimize göre yaptığımız bir seçim. Baskıda bir kişi fazla olacağız." dedi.

        İtalyan teknik adam, kart sınırındaki oyuncularla ilgili, "Birkaç günden bu yana hakkında soru işareti bırakıyor bu tarz şeyler. Mantık çerçevesinde davranmak gerekirse riske girmemek gerekiyor. Hedefimiz mart ayındaki play-off ve tam kadro gitmemiz gerekiyor. Bugün sahaya sürdüğümüz ilk 11 de rekabet seviyesi yüksek bir ilk 11. Oynayan bütün oyuncularımıza güvenimiz tam olduğu için onlarla çıkıyoruz." sözlerini sarf etti.

