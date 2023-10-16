Vincenzo Montella: Dünyanın en mutlusu benim!

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HAKAN ÇALHANOĞLU: ALMANYA'DA EV SAHİBİ OLACAĞIZ Hakan Çalhanoğlu, "Almanya'da ev sahibi olacağız. Ben oradan geldiğim için biliyorum, hissedebiliyorum. Sevindiğim turnuvaya rahat katılmamız. Bu iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Daha da iyi olabiliriz. Son bir haftada çok iyi çalıştık, bunu da sahada gördünüz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." şeklinde konuştu.

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İSMAİL YÜKSEK: "BU GÜNLERİ YAŞAYACAĞIMI SÖYLESELER GÜLERDİM" İsmail Yüksek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "4 yıl öncesinde bana bu günleri yaşayacağımı söyleseler, gülerdim. Allah'a inandım, çalıştım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. EURO2024 bileti alan kadroda olacağımı söyleseler, aklımdan bile geçirmezdim."