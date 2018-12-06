Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine gitmek için ülkemize gelen düzensiz göçmenleri yurtdışına kaçıran bir çeteyi takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takiple çetenin havayolu ve karayolu ile göçmenleri yurtdışına kaçırmaya çalıştıkları tespit edildi.

87 GÖÇMEN YAKALANDI



Çete üyelerine yönelik takipler sırasında yurtdışına gitmeye çalışan 87 göçmen tespit edilerek yakalandı. Böylece ölümle sonuçlanabilecek bir yolculuk başlamadan önlenmiş oldu.

43 KİŞİLİK ÇETE ÇÖTERTİLDİ



İstanbul, Van, Antalya, Mardin ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda liderliğini Ali Ö.'nün yaptığı 43 kişilik çete çökertildi. Çetenin sahte evrak hazırladığı iki işyerinde yapılan aramalarda 128'i çalıntı farklı ülkelere ait 415 pasaport, 218 çipli kimlik kartı ve sürücü belgesi, 330 adet farklı ülkelere ait vize yaprağı, bin adet sahte pasaport yapımında kullanılan malzeme, çeşitli ülke ve kurumlara ait 120 adet mühür, suçtan elde edilen 12 bin 100 dolar, 50 gram altın, 2 bin lira, 2 bin 900 euro ve 200 pound, 35 adet teçhizat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve 590 adet fişek ele geçirildi.

HAVA, KARA VE DENİZ YOLUYLA KAÇIRMIŞLAR



Çetenin, düzensiz göçmenlerin verdiği para miktarına göre hava, kara ve deniz yoluyla kaçakçılık yaptığı tespit edildi. VIP müşterilerine çalıntı pasaport ve vize temin eden çetenin, kaçak göçmeni pasaporttaki resmi olan kişiye benzetmek için özel makyaj tekniği kullandıkları tespit edildi.

SAHTE PASAPORTLA 6 ÜLKEYİ GEZMİŞ



Kusursuz sahte kimlik ve pasaport yapan çetenin, Irak uyruklu sahtecilik uzmanı Fars Taher M.'nin yaptığı sahte pasaport ve vizelerle denemek amacıyla 6 ülkeyi gezdiği öğrenildi. Sahtecilik konusunda oldukça uzman olan zanlının Avrupa ülkelerine ait çipli kimlik ve ehliyetleri dahi kolayca yaptığı tespit edildi. Zanlıların dijital verilerinin incelemesi sırasında İsrail istihbarat birimi MOSSAD, Türk İstihbarat birimi MİT ve polis kartları için de çalışma yaptıkları öğrenildi.

'ZEKİ HOCA' YİNE YAKALANDI



Daha önce düzenlenen göçmen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 62 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Zeki Ö. bu operasyonda da gözaltına alındı. 'Zeki Hoca' ismiyle tanınan Mehmet Zeki Ö.'nün çeteye sahtecilik konusunda yardım ettiği belirtildi.

FETÖ VE DHKP/C'Lİ TERÖRİSTLERİ KAÇIRMIŞLAR



Uluslararası bir ağa sahip olan göçmen kaçakçılık çetesi üyelerinin haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ ve DHKP/C terör örgütü zanlılarını da para karşılığında yurt dışına kaçırdıkları tespit edildi. Konya'dan FETÖ üyesi oldukları için Yunanistan'a kaçan FETÖ üyesi akademisyenler Ayşe ve Ensar Çiftçi'nin Atina'dan Brüksel'e kaçmak için yine çete ile irtibat kurduğu belirlendi.

26 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI



Emniyetteki sorguları tamamlanan 43 kişi adliyeye sevk edildi. Çete lideri Ali Ö., Irak uyruklu sahteci Fars Taher M. ve Mehmet Zeki Ö.'nün aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. 1 kişi savcılıktan serbest bırakılırken 16 kişi da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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