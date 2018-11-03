İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Havalimanı’ndan Almanya’ya sahte evraklarla göçmen göndermeye çalışan bir çeteyi takibe aldı.
SURİYELİ ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Fatih Molla Gürani Mahallesi Millet Caddesi’nde düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu çete üyesi Khaldoun I., Abdalrhmen K., Bassam H., Mohamad S. gözaltına alındı.
Zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığından elde ettikleri değerlendirilen 23 bin 500 Euro para ele geçirildi.
4 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçılık çetesi üyesi ‘göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklandı.
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