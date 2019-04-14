Olay, akşam saatlerinde ilçenin Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tadilat halindeki iki katlı evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Gürültüyle çöken evi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre ihbarla bölgeye geçen ekipler, enkaz altında kalan kalıp ustası Aslan Durmaz'ın cansız bedenini çıkardı. Enkaz altında kalan isimleri öğrenilemeyen 2 işçi ise ağır yaralı olarak çıkarılıp ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çöken evin enkazı altında kalan 2 otomobilin de hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.