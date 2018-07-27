Dev Avcısı (I Kill Giants)
Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Fantastik, Gerilim
Süre: 104Dak.
Yönetmen: Anders Walter
Oyuncular: Zoe Saldana, Madison Wolfe, Imogen Poots, SydneyWade, Rory Jakson
Senaryo: Joe Kelly
Yapımcı: Chris Columbus, Justin Nappi
Mission: Impossible - Yansımalar (Mission: Impossible - Fallout)
Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera
Süre: 147Dak.
Yönetmen: Christopher McQuarrie
Oyuncular: Tom Cruise, Jeremy Renner, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby
Senaryo: Christopher McQuarrie, Bruce Geller
Yapımcı: Tom Cruise, J.J. Abrams
Sıkı Dostlar (Last Flag Flying)
Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Komedi
Süre: 125Dak.
Yönetmen: Richard Linklater
Oyuncular: Steve Carell, Btyan Cranston, Laurence Fishburne, J. Quinton Johnson, Richard Robichaux
Senaryo: Richard Linklater, Darryl Ponicsan
Yapımcı: Richard Linklater, Ginger Sledge
Kabir Azabı
Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Süre: 93Dak.
Yönetmen: Arkın Aktaç
Oyuncular: Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar, Ufuk Aşar, Canan Çiftel
Senaryo: Murat Toktamışoğlu
Yaşar Kemal Efsanesi
Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Belgesel
Süre: 113Dak.
Yönetmen: Aydın Orak
Seslendirenler: Halil Ergün
Senaryo: Aydın Orak
Yapımcı: Aydın Orak
Dipdip: Bir Okyanus Macerası (Deep)
Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD, İspanya, Belçika
Tür: Animasyon, Aile, Komedi, Macera
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Julio Soto Gurpide
Seslendirenler: Jeff Bennett, Jess Harnell, Phil LaMarr, Lewis Macleod, Dave Fennoy
Senaryo: Julio Soto Gurpide, Stephen Hughes
Dört Köşeli Üçgen
Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 88Dak.
Yönetmen: Mehmet Güreli
Oyuncular: Mustafa Dinç, Kaan Çakır, İlyas Özçakır
Senaryo: Görkem Yeltan
Yapımcı: Görkem Yeltan, Mehmet Güreli
Madame
Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram, Komedi
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Amanda Sthers
Oyuncular: Rossy De palma, Harvey Keitel, Toni Collette, Michael Smiley, Tom Hughes
Senaryo: Amanda Sthers
Yapımcı: Cyril Colbeau-Justin, Alain Pancrazi