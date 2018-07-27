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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (27 Temmuz 2018)

Bu hafta Tom Cruise'un bir kez daha başrolünde olduğu Mission: Impossible - Yansımalar ile birlikte toplam 8 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri!

27 Temmuz 2018 Cuma, 09:25:30

Dev Avcısı (I Kill Giants)

Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Fantastik, Gerilim
Süre: 104Dak.
Yönetmen: Anders Walter
Oyuncular: Zoe Saldana, Madison Wolfe, Imogen Poots, SydneyWade, Rory Jakson
Senaryo: Joe Kelly
Yapımcı: Chris Columbus, Justin Nappi

DEV AVCISI - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
12 yaşındaki Barbara Thorson (Madison Wolfe), oyunlardan esinlenmiş bir fantezi dünyası yaratmıştır. Bu dünyada devlerle savaşmakta ve onları öldürmektedir. Ailesinin anlayamadığı, okul arkadaşlarının uzak durduğu ve küçümsediği Barbara, etraftakilerin kendisiyle ilgili düşüncelerine aldırmadan, adeta takıntılı ancak cesur bir şekilde canavarların kasabasına saldırma ihtimaline karşılık hazırlıklarını sürdürecektir.

Mission: Impossible - Yansımalar (Mission: Impossible - Fallout)

Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera
Süre: 147Dak.
Yönetmen: Christopher McQuarrie
Oyuncular: Tom Cruise, Jeremy Renner, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby
Senaryo: Christopher McQuarrie, Bruce Geller
Yapımcı: Tom Cruise, J.J. Abrams

MİSSİON: IMPOSSİBLE - YANSIMALAR - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği nedeniyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlike ortaya çıkınca herkes zamana karşı bir yarışa koyulur.

Sıkı Dostlar (Last Flag Flying)

Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Komedi
Süre: 125Dak.
Yönetmen: Richard Linklater
Oyuncular: Steve Carell, Btyan Cranston, Laurence Fishburne, J. Quinton Johnson, Richard Robichaux
Senaryo: Richard Linklater, Darryl Ponicsan
Yapımcı: Richard Linklater, Ginger Sledge

SIKI DOSTLAR - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Vietnam Savaşı'nda yer almış Larry 'Doc' Shepherd, savaştan 30 yıl sonra yani 2003'te Irak'taki Amerikan Ordusu'nda bulunan oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenir. Karısını da kısa bir süre önce yitirmiş olan Doc, Vietnam döneminde arkadaşları olan bar sahibi Sal Nealon (Bryan Cranston) ve savaş yıllarını unutmak isteyen rahip Richard Mueller'i (Laurence Fishburne) yanına alarak, cenazeyi teslim almak üzere bir hava üssüne gider. Normal şartlarda oğlu askeri törenle Arlington Askeri Mezarlığı'na gömülecektir, ancak oğlunun ölümüyle ilgili saklanan gerçekleri öğrenince arkadaşları ve tabutla birlikte evine doğru bir yolculuğa başlar.

Kabir Azabı

Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Süre: 93Dak.
Yönetmen: Arkın Aktaç
Oyuncular: Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar, Ufuk Aşar, Canan Çiftel
Senaryo: Murat Toktamışoğlu

KABİR AZABI - FRAGMAN
Ozan, oldukça başarılı ve yetenekli bir avukattır. Ancak iş hayatındaki başarısı karakterini kötü yönde etkiler. Giderek kibirli ve anlayışsız birisi haline gelen Ozan, çevresine karşı üstten bakan bir tutum sergiler. Ancak bu tutum, doğum gününde yaşadığı olaylarla sarsılır. Başarılı avukatın hayatı tamamen tepetaklak olduktan sonra korkunç bir süreç başlar. Gördüğü kabuslar ölümün soğuk nefesini ensesinde hissettirir. Adım adım kaçınılmaz sonra yaklaşırken başına gelen gizemli olayları çözmenin tek yolu kendisiyle yüzleşmesidir.

Yaşar Kemal Efsanesi

Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Belgesel
Süre: 113Dak.
Yönetmen: Aydın Orak
Seslendirenler: Halil Ergün
Senaryo: Aydın Orak
Yapımcı: Aydın Orak

YAŞAR KEMAL EFSANESİ - FRAGMAN
Modern Türk Edebiyatı'nın en büyük kalemlerinin başında gelen Yaşar Kemal'in Hemite (Gökçedam) köyünde doğumundan İstanbul'da ölümüne kadar olan hayatını hem kendi ağzından, hem de yaşamının çeşitli aşamalarına ortak olmuş yakınları ve arkadaşlarının ifadeleriyle aktaran Yaşar Kemal Efsanesi belgeseli, dünyada ilk gösterimini 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yaptı. Filmde röportajların yanında Yaşar Kemal'in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri, ses kayıtları ve belgeler de bulunuyor.

Dipdip: Bir Okyanus Macerası (Deep)

Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD, İspanya, Belçika
Tür: Animasyon, Aile, Komedi, Macera
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Julio Soto Gurpide
Seslendirenler: Jeff Bennett, Jess Harnell, Phil LaMarr, Lewis Macleod, Dave Fennoy
Senaryo: Julio Soto Gurpide, Stephen Hughes

DİPDİP: BİR OKYANUS MACERASI - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Dünyayı suların kaplamasıyla insanlar dünyayı terketmiş, tamamen okyanuslardan oluşan dünyada yalnızca sualtı canlıları kalmıştır. Bu dünyada yaşayan ahtapot Dipdip, büyükbabasının tüm uyarılarına rağmen yaşadığı bölgenin dışına çıkma konusunda oldukça meraklıdır. Arkadaşları fener balığı Evo ve karides Alice'le birlikte bu yasakları delen Dipdip, merakı yüzünden günün birinde evlerinin yıkılmasına neden olur. Dipdip ve arkadaşları, durumu düzeltebilecek tek balığı bulmak üzere büyük bir maceraya atılırlar.

Dört Köşeli Üçgen

Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 88Dak.
Yönetmen: Mehmet Güreli
Oyuncular: Mustafa Dinç, Kaan Çakır, İlyas Özçakır
Senaryo: Görkem Yeltan
Yapımcı: Görkem Yeltan, Mehmet Güreli

DÖRT KÖŞELİ ÜÇGEN - FRAGMAN
Etrafındaki tüm olayları büyük bir merakla inceleyen, bir tütün deposunda çalışan kahramanımızı herkes "gözlemci" diye çağırmaktadır. Aslında o bir bekçidir, gözlemleri üzerine düşünen, ulaştığı sonuçları korkusuzca insanlarla paylaşan ve bu yüzden çok da sevilmeyen bir bekçi... Kabul edilmiş doğruları sorgulayan, onlara kendi bakış açısını katan bir gözlemci olarak toplumdan bir anlamda soyutlanmış bir kişidir.

Madame

Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram, Komedi
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Amanda Sthers
Oyuncular: Rossy De palma, Harvey Keitel, Toni Collette, Michael Smiley, Tom Hughes
Senaryo: Amanda Sthers
Yapımcı: Cyril Colbeau-Justin, Alain Pancrazi

MADAME - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Heyecanını kaybetmeye başlamış evliliklerine hayat öpücüğü vermek isteyen Anne ve Bob çifti Amerika'dan kalkıp Paris'te lüks bir köşke taşınmıştır. Bir akşam evlerinde verecekleri davette, masada 12 değil 13 kişinin bulunacağını öğrenen Anne, bu uğursuz sayıdan kurtulmak için hiçbir davetlinin tanımadığı evin baş hizmetçisi Maria'yı (Rossy De Palma) 14. kişi olarak masaya oturtmaya karar verir. Olduğundan bambaşka bir insan gibi davranmak zorunda kalan Maria'ya konuklardan David Morgan'ın büyük ilgi göstermesi ve kısa sürede aralarında bir aşk başlaması, Anne ve Bob'un hesaplarını alt üst edecektir.

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