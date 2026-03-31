Vladimir Putin, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç anlatıyor... TÜRKİYE 5G'YE GEÇTİTürkiye'de yeni bir iletişim dönemi başladı. 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G teknolojisine geçildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İletişimin sadece hızlanmakla kalmadığı, bütünüyle şekil değiştirdiği bir dönemin kapılarını aralıyoruz" dedi. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDABursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve kızı ile birlikte 57 kişi gözaltına alındı. 51 ikamet, 23 şirket ve iş yeri, 1 vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarda arama yapıldı. İBB DAVASINDA 7 TAHLİYE TALEBİİBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının 13'üncü duruşmasında savcı ara mütalaasını açıkladı ve 7 kişini tahliyesini, Ekrem İmamoğlu dahil 100 sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Tahliyesi talep edilen isimler; Kadriye Kasapoğlu, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Ebubekir Akın, Sırrı Küçük ve Davut Bildik oldu. Hakim, savcılığın talebini perşembe günü karara bağlayacak. "LÜBNAN'IN GÜNEYİ İŞGAL ALTINDA KALACAK"Her gün takip ettiğimiz savaş gündemindeki gelişmelere bakalım... ABD - İsrail - İran Savaşı 32. günde devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Katz, kara saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu. "GİDİN PETROLÜ KENDİNİZ ALIN"ABD Başkanı Trump, 27 Mart'tan beri kapalı olan Hürmüz Boğazı için müttefiklerine sert mesajlar verdi. Trump, "Hürmüz Boğazı yüzünden petrol temin edemeyen tüm ülkelere, örneğin İran operasyonuna katılmayı reddeden Birleşik Krallık'a bir önerim var: Biraz cesaret toplayın, Hürmüz Boğazı'na gidin ve kendiniz alın" dedi. Hatırlayacaksınız, Trump Hürmüz için NATO ülkelerinden destek istemiş ancak olumlu yanıt alamamıştı. Trump sözlerinin devamında Fransa'ya yüklendi: "Fransa, İsrail'e giden askeri malzeme yüklü uçakların kendi hava sahasından geçmesine izin vermedi. Fransa, başarıyla ortadan kaldırılan 'İran Kasabı' konusunda HİÇBİR YARDIMDA BULUNMADI! ABD bunu ASLA UNUTMAYACAK!!!" dedi. HÜRMÜZ BOĞAZI'NA TÜRKİYE'DEN ÇÖZÜMHürmüz Boğazı için bir çözüm Türkiye'den geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan ile yapılan yoğun temaslar sonunda tüm tır şoförleri için 15 günlük transit geçiş vizesinin sağlandığını duyurdu. Bolat "Böylece bütün Körfez ülkelerine 3-4 günde ulaşmak mümkün olacak" ded. MİLLİ TAKIM, DÜNYA KUPASI BİLETİ İÇİN KOSOVA KARŞISINDABu akşam gözümüz Kosova'da olacak... A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Kosova karşısında kazanıp tam 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini almayı istiyor. Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak karşılaşma için başarılar diliyoruz.