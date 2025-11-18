Vladimir Putin, Çin Başbakanı ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'le ticari işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Ticari ve ekonomik işbirliğimizi olumsuz dış etkilerden güvenilir bir şekilde korumamız önemli." dedi.

Putin, Kremlin Sarayı'nda Çin Başbakanı Li Qiang’ı kabul etti.

Çin'in bir süre önce Rus vatandaşları için vize uygulamasını kaldırdığını anımsatan Putin, "Bu karar, halklarımız arasındaki temasların güçlenmesine katkıda bulunacak. Yakın gelecekte Rusya'yı ziyaret eden Çin vatandaşları için biz de aynısını yapacağız." diye konuştu.

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığına işaret eden Putin, "Onaylanan uzun vadeli planlara uygun bir şekilde bu işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Ticari ve ekonomik işbirliğimizi olumsuz dış etkilerden güvenilir bir şekilde korumamız önemli." dedi.

REKLAM

Putin, enerji, sanayi, uzay ve tarım alanında uygulanan ortak projeler sayesinde iki ülke ilişkilerinin "yeni bir seviyeye" çıktığını vurguladı.

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 240 milyar doların üzerine çıkmıştı.