Fatih Sönmez Kimdir? Yapay zeka ses ve görüntü platformu olan Voiser.ai 'ın kurucu ortağı Fatih Sönmez çocuk yaşlarda ilgi duyduğu teknoloji alanında profesyonelleşti

İnsansı seslendirmeler, Ses klonlama, ses dosyalarının yazıya çevrilmesi gibi alanlarda hizmet veren Voiser.ai’ın kurucu ortağı Mehmet Fatih Sönmez 1997 İstanbul doğumludur.

Ailesi Eski Yugoslavya Türklerinden olan Fatih Sönmez’in teknolojiye merakı küçük yaşlarda başlamıştır. Küçük yaşta kendi çabasıyla websiteleri, yazılım ve tasarım işleri yapmaya başlamıştır.

11 Yaşında Bilgin Çocuk Dergisini çıkarmıştır. Birçok dernekte ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almış, imkanı olmayan öğrencilere destek olunabilmesi için kampanya ile kısa film çekmiştir.

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Lise öğrenimini Elektronik Haberleşme alanında devam ettirmiş, Samsung’un yetiştirmek üzere akademisine özel seçilen öğrencilerden olup mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerine iki yıl eğitim almıştır.

Üniversitede Mobil Teknolojileri (Mobile Technologies) bölümünü birincilikle bitirmiş, yüksek öğrenimini Uluslararası İlişkiler bölümü ile tamamlamıştır.

Eğitim hayatını İngiltere, ABD ve Katar’da yaşayarak devam ettirmiş, bu süreçlerde 3 farklı firma kurmuş ve 28 ülke gezmiştir. İyi derecede İngilizce, giriş seviyesinde Arapça bilmektedir. Makaleleri çeşitli dergilerin teknoloji bölümlerinde yayınlanmıştır. Bir dönem oyunculukla da ilgilenmiş, Dünya Tiyatro Oyuncularının Sev Dünyayı ve Prensesin Rüyası tiyatro oyunlarında yaklaşık iki yıl başrol oyunculuğu yapmıştır.

Seyahat etmeyi seven Fatih Sönmez, çeşitli ülkelere yaptığı gezileri İnstagram sayfasında da paylaşmaktadır.

Ses ve görüntü işleme teknolojileri üzerine ürünler sağlayan yapay zeka altyapılı voser.ai(2020); Yazılım, Tasarım, Prodüksiyon alanında hizmet sağlayan fsdigital.co(2019) ve studyoistanbul.com(2023)’un kurucu ortağıdır.

Voiser Kurucu Ortakları Fatih Sönmez ve Hafzullah Yıldırım

Voiser Face to fest tarafından yılında 2022 yılında dijital girişimi ödülü almıştır.