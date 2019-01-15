Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da

Giriş: 15.01.2019 - 09:15 | Güncelleme:  

Yade ve Yeda adında kızları olan Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çifti, soluğu Kartalkaya'da aldı. Ünlü çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı

  • 1Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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    Yade ve Yeda adında kızları olan Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çifti, kar tatiline çıktı.

  • 2Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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    Soluğu Kartalkaya'da alan Demirel ailesi, karın tadını çıkardı.

  • 3Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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    Ünlü çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

  • 4Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 5Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 26Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 27Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 28Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 29Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 30Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 31Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 32Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 33Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 34Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 35Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 36Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    36|60
  • 37Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    37|60
  • 38Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    38|60
  • 39Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    39|60
  • 40Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    40|60
  • 41Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    41|60
  • 42Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    42|60
  • 43Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    43|60
  • 44Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    44|60
  • 45Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    45|60
  • 46Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    46|60
  • 47Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    47|60
  • 48Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    48|60
  • 49Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 50Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 51Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 52Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 53Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
    53|60
  • 54Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 55Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 56Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 59Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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  • 60Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da - Magazin haberleri
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