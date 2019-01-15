Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Kartalkaya'da

Yade ve Yeda adında kızları olan Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çifti, soluğu Kartalkaya'da aldı. Ünlü çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı