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        Haberler Magazin Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel: Boşanma yok - Magazin haberleri

        Zeynep Demirel: Boşanma yok

        Geçtiğimiz günlerde boşanma iddiasıyla gündeme gelen Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, Bebek'teydi. Zeynep Demirel; "Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 10:13 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:13
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        Birkaç hafta önce Hatayspor'un teknik direktörlüğünden ayrılan Volkan Demirel'in evliliğinde sorun yaşadığı, Zeynep Demirel ile boşanacakları iddia edilmişti.

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        İddiaları, eşi Zeynep Demirel ile birlikte çekildiği fotoğrafla yalanlayan Volkan Demirel; "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" demişti.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; çift, Bebek'te görüntülendi. Zeynep Demirel; "Bütün yazılanlara set çekmek adına, biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan ile çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" ifadelerini kullandı.

        Eşine dönen Zeynep Demirel; "Volkan sen ne diyorsun?" diyerek, sözü emekli milli kaleciye bırakmak istedi. Neşeli haliyle dikkat çeken Volkan ise gülerek; "Katılıyorum" demekle yetindi.

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        Çiftin Yade ve Yeda adında iki kızı bulunuyor.

        #Zeynep Sever Demirel
        #Volkan Demirel
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