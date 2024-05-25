Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; çift, Bebek'te görüntülendi. Zeynep Demirel; "Bütün yazılanlara set çekmek adına, biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan ile çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" ifadelerini kullandı.

Eşine dönen Zeynep Demirel; "Volkan sen ne diyorsun?" diyerek, sözü emekli milli kaleciye bırakmak istedi. Neşeli haliyle dikkat çeken Volkan ise gülerek; "Katılıyorum" demekle yetindi.