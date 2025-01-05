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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Volkan Demirel: Konuşunca ben kötü çocuk oluyorum - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Volkan Demirel: Konuşunca ben kötü çocuk oluyorum

        Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarına tepki göstererek, "Konuşunca Volkan kötü çocuk oluyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 20:03 Güncelleme: 05.01.2025 - 20:03
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        "Konuşunca Volkan kötü çocuk oluyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, “Bizim adımıza oldukça cömertçe bir maçtı. Geçen hafta Trabzon maçında da benzer şekilde kaçırdığımız pozisyonlar olmuştu. Bugün de son dakikalarda, hatta 90+2'de kaçırdığımız pozisyon şu an üzüntüye sebep oldu. Ancak atsaydık eminim ki bu akşam tüm Bodrum yıkılacaktı, hep birlikte sevinecektik. Ama şu bir gerçek, oyun olarak ben mutluyum. Mutsuzum diyemem. En azından istediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var. Pozisyon üretiyorlar ve sonuç almaya çalışıyorlar. Ancak cömertçe harcıyoruz. İlk yarıda oyuna fazla giremedik, bunda hakemin kararlarının etkisi olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda topu yere indirdik ancak tam o sırada yediğimiz gol bizi biraz demoralize etti. Yine de 62. dakikadan sonra yaptığımız değişikliklerle oyunda üstünlük kurduk. Geçiş oyunu olmasına rağmen daha çok pozisyona giren taraf bizdik. Bugün iki puanı kaçırdık. Kayserispor da çok iyi mücadele etti. Zaten rakibiz. Onlar 1 puana çok sevinmiştir ama biz 1 puana üzüldük" diye konuştu.

        "4-5 OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

        Transfer sorusuna da yanıt veren Demirel, 4-5 oyuncu almak istediklerini ve bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Hakemin tercih haklarını Kayserispor'dan yana kullandığını savunan Volkan Demirel, “Bariz pozisyonlara kafam takılıyor. Biz de ekrandan bakıyoruz, sağ koluyla Fredy'ye vuran bir temas var. En kötü bir sarı kart olması lazım, oyunu 11'e 11 devam ettirmek istiyorsan. İkinci yarıda Gökhan Sazdağı'nın atılması gereken ikinci sarı karttan pozisyon vardı. Ben, ‘bize verin' demiyorum ama ne görüyorsak onu vermemiz lazım. Köşede korner var, top rakipten çıkıyor ama aut veriyor. Bir sürü şey var ama fazla konuşmak istemiyorum açıkçası, sonra Volkan kötü çocuk oluyor. Ama ben ne bize, ne karşı takıma, ne herhangi birine objektif olan neyse onun verilmesinden yanayım her zaman” ifadelerini kullandı.

        "BEŞİKTAŞ ZOR BİR DEPLASMAN"

        Önümüzdeki hafta oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü, “Bugün 1 puana üzüldük ama bu ligde her puan bizim için önemli. Beşiktaş zor bir deplasman, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi. Ben Galatasaray ve Trabzon maçlarında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece skor yapamadık, bugünkü gibi. İyi oynayıp iyi skor yapabilirsek puan ya da puanlar alabileceğimiz bir maç olacak. Beşiktaş maçından sonra gelecek arkadaşlarla bu seneki hedefimiz başka. İlk yarıyı maksimum 18 puanla kapatabiliriz ama ikinci yarı 20-25 üstü puan toplamamız lazım. Buna göre bir organizasyon yapmamız lazım. Zor olacak ama niyetimiz iyi. Allah da karşılığını verecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

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