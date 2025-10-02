Habertürk
        Volkswagen Arena'da Yalın'la Büyülü Bir Gece

        Volkswagen Arena'da Yalın’la Büyülü Bir Gece

        Volkswagen Arena, Ekim ayı boyunca +1 Oktoberfest'ten Yalın'la Büyülü Bir Gece'ye, The Lord of The Rings: The Return of The King'in canlı konserinden The Sound of Superstar etkinliğine kadar farklı yelpazedeki pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak

        Giriş: 02.10.2025 - 14:06 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:06
        Volkswagen Arena'da Yalın'la Büyülü Bir Gece
        Volkswagen Arena, Ekim ayı boyunca farklı yelpazedeki pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak. Ayın açılışı, 4 Ekim’de Pozitif organizasyonuyla gerçekleşecek olan +1 Oktoberfest ile yapılıyor. Festival havasında geçmesi beklenen bu özel etkinlikte, Goran Bregović’ten Los Bitchos’a, Tuğçe Şenoğul’dan Seda Erciyes’e ve İstanbul Klezmer Kapelye’ye uzanan geniş bir sanatçı kadrosu yer alıyor. Birbirinden farklı müzik tarzlarını aynı sahnede buluşturan +1 Oktoberfest, sezona enerjik bir başlangıç vaat ediyor.

        İstanbul Klezmer Kapelye
        İstanbul Klezmer Kapelye

        Ekim ayı boyunca Volkswagen Arena’nın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri haline gelen Yalın konserleri, bu yıl da müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçının “Bir Büyülü Gece” konseptli sahne performansı, 10, 11, 12 ve 14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

        18 ve 19 Ekim tarihlerinde sahnelenecek olan The Lord of the Rings: The Return of the King In Concert, serinin diğer filmlerinde olduğu gibi canlı müzikle birleşen çok özel bir deneyim sunacak. Howard Shore’un ödüllü müzikleri, dev ekran gösterimi eşliğinde orkestra ve koro tarafından canlı olarak icra edilecek. Üç farklı seansla izleyicilerin karşısına çıkacak olan bu büyük prodüksiyon, hem sinemaseverler hem de klasik müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak.

        Tuğçe Şenoğul-Seda Erciyes
        Tuğçe Şenoğul-Seda Erciyes

        Ayın sonunda ise 24 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan The Sound of Superstar, İngiliz elektronik müzik grubu Clean Bandit ve açıklanacak iki sürpriz isimle birlikte sezonun merakla beklenen gecelerinden biri olarak programda yerini alıyor.

