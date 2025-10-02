Volkswagen Arena'da Yalın’la Büyülü Bir Gece

Volkswagen Arena, Ekim ayı boyunca farklı yelpazedeki pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak. Ayın açılışı, 4 Ekim’de Pozitif organizasyonuyla gerçekleşecek olan +1 Oktoberfest ile yapılıyor. Festival havasında geçmesi beklenen bu özel etkinlikte, Goran Bregović’ten Los Bitchos’a, Tuğçe Şenoğul’dan Seda Erciyes’e ve İstanbul Klezmer Kapelye’ye uzanan geniş bir sanatçı kadrosu yer alıyor. Birbirinden farklı müzik tarzlarını aynı sahnede buluşturan +1 Oktoberfest, sezona enerjik bir başlangıç vaat ediyor.

İstanbul Klezmer Kapelye

Ekim ayı boyunca Volkswagen Arena’nın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri haline gelen Yalın konserleri, bu yıl da müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçının “Bir Büyülü Gece” konseptli sahne performansı, 10, 11, 12 ve 14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

18 ve 19 Ekim tarihlerinde sahnelenecek olan The Lord of the Rings: The Return of the King In Concert, serinin diğer filmlerinde olduğu gibi canlı müzikle birleşen çok özel bir deneyim sunacak. Howard Shore’un ödüllü müzikleri, dev ekran gösterimi eşliğinde orkestra ve koro tarafından canlı olarak icra edilecek. Üç farklı seansla izleyicilerin karşısına çıkacak olan bu büyük prodüksiyon, hem sinemaseverler hem de klasik müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak.