Volkswagen ve Microsoft işbirliği
Otomobil
Haberler > Ekonomi > Otomobil > Volkswagen ve Microsoft dünyanın en büyük otomobil bulutunu kuracak

Volkswagen ve Microsoft dünyanın en büyük otomobil 'bulutu'nu kuracak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Amerikan teknoloji devi Microsoft'un bulut servisi Azure'den faydalanmak üzere bir işbirliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına gelindiğinde, yılda 5 milyon yeni otomobilin 'bulut'a bağlanması hedefleniyor. Böylece, üretilen tüm Volkswagenlerin 'buluta' bağlı hale gelmesiyle, dünyanın en büyük otomobil bulutu yaratılmış olacak

29.09.2018 - 16:26 | Güncelleme:

Otomobil ve teknoloji sektörlerinin iç içe geçtiği şu günlerde, söz konusu iki sektörün önemli temsilcileri arasında yeni bir anlaşma gündeme geldi. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Amerikan teknoloji devi Microsoft ile bulut yazılımları özelinde bir işbirliği yapmaya hazırlandığını duyurdu. Üretilen tüm Volkswagen'leri oluşturulacak yeni buluta bağlı hale getirmeyi hedefleyen ortaklık, dünyanın en büyük otomobil bulutunu yaratacak.

Böylece, Volkswagen müşterileri tüm servis ve hizmetlere buluttan erişebilecek. Wolfsburg merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına gelindiğinde, yılda 5 milyon yeni otomobilin 'bulut'a bağlanması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, "Microsoft ile imza attığımız stratejik anlaşma, dijital dönüşümümüzü inanılma hızlandıracak. Oto-mobilite geleceğimizi şekillendirme de anahtar rol oynayacak" dedi.

BÜYÜK ŞİRKETLERE YÖNELDİ

Microsoft, bulut uygulamaları sunan ve müşteriler için veri depolayan hizmetler satan pazar lideri Amazon.com'u bir süredir yakalamaya çalışıyor. Pazara daha önce giren Amazon, hemen ardından pazarda 2'inci sırada bulunan Microsoft'tan üç ila dört kat daha fazla pazar payına sahip. Rekabette öne geçmek isteyen Microsoft ise, kurumsal ve daha önce ürünlerini kullanmış büyük ölçekteki şirketlere ürünlerini satmaya çalışıyor.

İşbirliği neticesinde, Volkswagen Microsoft genel merkezinin yanında bir otomobil bulut geliştirme merkezi açmayı planlıyor. Söz konusu merkezde 300 mühendisin çalışacağı belirtiliyor. Alman markanın 2025 hedefleri arasında elektrikle çalışan ve otonom sürüşe sahip otomobillere ağırlık vermek yatıyor. Bu hedefe doğrultusunda, marka bir süredir bilgisayar yazılımlarına önemli miktarda yatırım yapacağının sinyallerini veriyordu. VW CEO'su Diess de, yakın bir zaman önce önemli bir dijital yatırıma imza atacaklarını söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.