Otomobil ve teknoloji sektörlerinin iç içe geçtiği şu günlerde, söz konusu iki sektörün önemli temsilcileri arasında yeni bir anlaşma gündeme geldi. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Amerikan teknoloji devi Microsoft ile bulut yazılımları özelinde bir işbirliği yapmaya hazırlandığını duyurdu. Üretilen tüm Volkswagen'leri oluşturulacak yeni buluta bağlı hale getirmeyi hedefleyen ortaklık, dünyanın en büyük otomobil bulutunu yaratacak.

Böylece, Volkswagen müşterileri tüm servis ve hizmetlere buluttan erişebilecek. Wolfsburg merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına gelindiğinde, yılda 5 milyon yeni otomobilin 'bulut'a bağlanması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, "Microsoft ile imza attığımız stratejik anlaşma, dijital dönüşümümüzü inanılma hızlandıracak. Oto-mobilite geleceğimizi şekillendirme de anahtar rol oynayacak" dedi.

BÜYÜK ŞİRKETLERE YÖNELDİ

Microsoft, bulut uygulamaları sunan ve müşteriler için veri depolayan hizmetler satan pazar lideri Amazon.com'u bir süredir yakalamaya çalışıyor. Pazara daha önce giren Amazon, hemen ardından pazarda 2'inci sırada bulunan Microsoft'tan üç ila dört kat daha fazla pazar payına sahip. Rekabette öne geçmek isteyen Microsoft ise, kurumsal ve daha önce ürünlerini kullanmış büyük ölçekteki şirketlere ürünlerini satmaya çalışıyor.

İşbirliği neticesinde, Volkswagen Microsoft genel merkezinin yanında bir otomobil bulut geliştirme merkezi açmayı planlıyor. Söz konusu merkezde 300 mühendisin çalışacağı belirtiliyor. Alman markanın 2025 hedefleri arasında elektrikle çalışan ve otonom sürüşe sahip otomobillere ağırlık vermek yatıyor. Bu hedefe doğrultusunda, marka bir süredir bilgisayar yazılımlarına önemli miktarda yatırım yapacağının sinyallerini veriyordu. VW CEO'su Diess de, yakın bir zaman önce önemli bir dijital yatırıma imza atacaklarını söylemişti.

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