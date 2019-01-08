Vücudundaki tüyleri almayan kadınlar sosyal medyada akım başlattı

Kadınlarda tüysüz ve pürüzsüz bir ten, güzellik ve feminenlik olarak algılanıyor. Tüyleriyle barışık olmayı seçen kadınlar ise toplum tarafından kabul edilmiyor, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuluyor. Bu norma kafa tutan kadınlar, vücutlarındaki tüyleri almıyorlar