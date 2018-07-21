Vücudunuzun ne kadar suya ihtiyacı olduğunu biliyor musunuz?

Pek çok sağlık probleminin nedeninin vücudumuzu susuz bırakmak olduğunu biliyor muydunuz? Susuzluk, susuz kalmış olabileceğiniz ilk uyarı sinyallerinden biri ama tek sinyal de değil... Yorgunluk, kızarık cilt, daha hızlı nefes alma, hızlı nabız ve egzersiz yapma da susuz kaldığınız anlamına geliyor...