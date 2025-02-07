Vücudunuzda ödemle yaşıyorsanız, ödem semptomlarını azaltmanın ve yönetmenin yollarını bulmak, yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir.

ÖDEM NEDİR VE VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNDE ORTAYA ÇIKAR?

Ödem, kandaki sıvının damar dışına çıkması sonuçu dokulararası sıvı miktarının artması ile ortaya çıkan bir durumdur. Ödem, vücudun çeşitli bölgelerinde olabilir. En yaygın olanları ayak bilekleri, bacaklar, eller, ayaklar ve karın bölgesidir. Genellikle şişlik, ağrı ve ciltte gerilme hissi gibi belirtilerle kendini gösterir.

ÖDEM HANGİ HASTALARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Ödem çeşitli hastalıkların yol açtığı bir belirtidir. Bunun yanında sıcak hava, adet döngüsü ve bazı ilaçlar da ödeme neden olabilir. Ödemi tetikleyen hastalıklar ise şöyledir:

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- Akciğer rahatsızlıkları

- Böbrek yetmezliği

- Eksik ve dengesiz beslenme

- Gut

- Kalp yetersizliği

- Obezite

- Polikistik over sendromu (PKOS)

- Siroz

- Tiroit sorunları

- Yanık

ÖDEM YAPAN GIDALAR NELERDİR?

Birçok kişi ödem yapan gıdalar denildiğinde ilk olarak alkolden bahseder. Ancak bu durumun tek suçlusu alkol değil. Aşırı kahve tüketimi, turşu, salam, sosis gibi tuzca zengin işlenmiş yiyecekler de vücutta şişkinliğe neden olabilir. Kahveye dikkat çekmek gerekirse kafeinin yağ yakıcı etkisi olduğunu biliyorsunuzdur. Oldukça popüler olan bu içecek sağlık faydaları, enerji verme özelliği ve kalorisiz olması nedeniyle çok tercih edilir ancak fazla tüketildiğinde sodyum emilimini engeller. Bu da vücutta sıvı birikmesine yol açar.

ÖDEM ATICI YÖNTEMLER NELERDİR?

Özellikle el-ayak bilekleri ve bacaklarınızda ödem meydana geldiyse bunu atmanın en temel yolu tuz tüketimini azaltmaktır. Bununla birlikte uzun süre sabit bir yerde oturmamak, düzenli hareket etmek, bol su içmek, gerekirse kompresyon çorapları giymek ve ödem atıcı yiyecek veya içecek tüketmek de ödem atıcı yöntemlerden sayılır.

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Ödem atıcı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

- Tuz tüketimini azaltmak

- Uzun süre sabit bir yerde oturmamak

- Düzenli hareket etmek

- Ayakları yüksek bir yerde tutmak

- Bol su içmek

- Kompresyon çorapları giymek