Benler, herkeste bulunan ve kahverengi lekeler şeklinde oluşan deri farklılıklarıdır. Doğal bir durumdur. Ancak bazı benlerde değişimler gözlenmesi halinde cilt kanseri riski taşıyabileceği için dikkat edilmesi ve düzenli izlenmesi gereklilik taşımaktadır. Vücutta 10 ile 40 arası ben oluşumu doğal bir durumdur. Benlerin çoğalması bazı etkenler ile de artabilmektedir.

Vücuttaki Benler Nasıl Oluşur?

Melanin maddesi cilde rengini veren melenosit hücreleri tarafından üretilerek sağlanır. Dengeli bir şekilde dağılması, eşit şekilde olması, renk değişimi olan benlere neden olur. Bazı durumlarda melenosit hücrelerinin belli yerlerde toplanması ile koyu ve büyük benler oluşabilir. Vücudun her bölgesinde benler oluşması normaldir. Benlerin bazı araştırmacıların söylemiyle güneş ışınlarının etkisiyle çıktığı yolundadır.

Güneş ışınları; etkileyerek benlerin koyulaşmasına ve çoğalmasına etki edebilmektedir. Ciltte oluşan ve gelişen bu benler; güneşin zararlı ışınları ile kanserleşme riski taşıyabilecek boyuta gelmesine etken olabilmektedir. Hassas ciltlerde özellikle gün ışığı dikkat edilmesi gereken bir ayrıntıdır. Güneşin zararlı ışınları olan UVB ve UVA ışınları ile cilde temas etmesi ile melenosit hücrelerinin artması ortaya çıkar. Bu durumda ben artışına ve koyulaşmasına etken olmaktadır. Koruma faktörü yüksek güneş koruma kremleri kullanmak gereklidir.

Genetik nedenler; benler üzerinde etkili birer rol oynarlar. MC1R adlı gen kansere neden olabilen etkileri içermektedir. Kızıl ve beyaz tenli kişilerde benler gün ışığıyla kanser riski taşıyabilecek etkiler alması açısından daha zayıf olurlar o nedenle dikkatli olmalarında fayda vardır.

Bazı durumlarda zaman içerisinde benlerde değişim olur büyür, kanar, şekil bozukluğu ve akıntı ortaya çıkabilir. Bu durumun oluşması halinde mutlaka bir cilt hekimine başvurmak gereklidir. Kanser riski oluşabilmesi ihtimali açısından erken teşhisin önemi büyüktür.

Tüm benler kanser etkisi yaratmaz ancak bazı benler melonoma denilen kanserli ben oluşumuna etken olabilmektedir. Bazı durumlarda görüntüyü bozan benlerin (yüz, burun gibi) aldırılması gerekebilir. Bu durum bir sıkıntı oluşturmaz alınması kanser riskine neden olmaz, ancak; eğer kanser riski taşıyan bir ben olması halinde erken farkedilerek tedavi edilmesi sağlanacaktır.

Bebek yaşlarda ortaya çıkabilen bazı benlerin takip edilmesi ve kanser riski taşıyor olması nedeni ile gözaltında bulundurulması gereklidir. Özellikle ailede cilt kanseri olan kişilerin benlerinde görünen değişimlerinin kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

Ergenlikte ortaya çıkan a tipik benler kanser riski taşıyan türlerdir. Şekil bozukluğu, renk ve asimetrik duruşları farklı olur.

Yani kısacası; dikkatli takip edilmesi ile kanser oluşturabilecek benlerin erken önlem alınması ile sağlıklı bir tedavi uygulanabileceği düşünülerek; üstünde önem arz edecek tutumlar sergilenmelidir.