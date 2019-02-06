Vurgun oyuncuları kimler? sorusu ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak dizi öncesinde izleyiciler tarafından araştırılıyor. Vurgun'da bir kaza sonrası bitkisel hayata giren Kemal'in 10 yıl sonra uyanması ve o uyurken yaşananlarla yüzleşmesi konu alınıyor. İşte Vurgun dizisi oyuncuları...
ERKAN PETEKKAYA - KEMAL VARDAR
Kemal Vardar, Vardar Holdingin hissedarı. Ankara Üniversitesi Mühendislik fakültesi mezunu. Varlıklı bir ailede doğmuş büyümüş olmasına rağmen son derece görgülü ve mütevazi. Hayatına ve inandıklarına aşkla bağlı, erdemli, sadık, sadece çevresince değil herkes tarafından sevilen, sayılan biri. Onun olanı fazlasıyla sahiplenen, kanat geren kimseleri yaklaştırmayan bir yapısı var. Ayakları yere basar, sorumluluk sahibidir ancak yeri geldiğinde ayağınızı yerden kesecek kadar özgürdür. Karşısındakilerin özgürlük alanlarına da saygılıdır.
ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?
Erkan Petekkaya, 10 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğdu. 1993 yılında girdiği Kültür Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Tiyatroları’nda 12 yıl kadrolu sanatçı olarak çalıştıktan sonra Beyaz Gelincik dizisinin çekimleri devam ederken Devlet Tiyatroları’ndan istifa etti. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteriyle başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik, 2007 yılında Sessiz Fırtına, 2008’de Son Bahar, 2010 yılında ise Hanımeli Sokağı adlı dizide oynadı. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir baba rolünde oldukça başarılı bir oyunculuk sergiledi. 2007-2008 döneminde Sessiz Fırtına, 2008'de Son Bahar, 2012’de Dila Hanım, 2014-2017 yılları arasında ise Paramparça dizisiyle izleyici karşısına çıktı. 2017’de yine bir FOX dizisi olan Kayıtdışı’nda rol alan Petekkaya, şimdilerde Vurgun isimli yapımla ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Erkan Petekkaya'nın Oynadığı Diziler
Vurgun / Kemal / 2019
Kayıtdışı / Ali Kemal / 2017
Paramparça / Cihan / 2014-17
Benim Hala Umudum Var / Erkan / 2013
Dila Hanım / Rıza / 2012-14
Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ali / 2010-12
Hanımeli Sokağı /Osman / 2010
Hanımın Çiftliği / 2009
Bahar Dalları / 2009
Sonbahar / Galip /2008
Sessiz Fırtına / Yiğit / 2007
Köpek / Yılmaz / 2005
Beyaz Gelincik / Ömer / 2005
Serseri / Bülent / 2003
Bedel / 2003
Aşkına Eşkiya / Sadocan / 2001
Aynalı Tahir / Kadir / 1999
Güzel Günler / Talat / 1998
Erkan Petekkaya'nın Oynadığı Filmler
Ayla / İskenderun Binbaşı / 2017
Kolpaçino 3. Devre / 2016
Yeni Dünya /2015
Gecenin Kanatları / Cemal / 2009
Japon Gelin / Ömer / 2003 (TV Filmi)
Taştan Kalp / İsmail / 2003 (TV Filmi)
DENİZ ÇAKIR - REYHAN VARDAR
Reyhan Kemal Vardar’ın eski karısı. Kemal’in ortağı Vedat’la evli. İki çocuk annesi. Oğlu Kerem ilk evliliği ve büyük aşkı olan Kemal’den, kızı Duru ise ikinci eşi Vedat’tandır. İstanbul Üniversitesi İktisat mezunu. Eski hostes, yurtdışına öğrenci danışmanlığı yapan bir şirketin sahibi. Aynı zamanda atölyesinde hobisi olan lambalar yapmakta. Adaletli, tutkulu, merhametli, çekici, fedakar.
DENİZ ÇAKIR KİMDİR?
Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimi olan Kadın İsterse dizisinde, Alev rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergiledi ve oldukça ses getirdi. Oyuncu, rol aldığı diziler dışında seslendirme çalışmaları yaptı ve sinema filmlerinde oynadı. Son olarak 2015 yılında başlayan ve günümüzde hala devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli yapımda rol alan Deniz Çakır, 2018 yeni sezon öncesi diziden ayrıldı. Oyuncu, FOX’un yeni dizisi Vurgun’da Reyhan isimli karakteri canlandıracak.
Deniz Çakır’ın Oynadığı Diziler
Vurgun / Reyhan / 2019
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Meryem / 2015-18
Yasak / Calibe / 2014
Mehteşem Yüzyıl / Şah Sultan / 2013
İffet / 2011
Yaprak Dökümü / Ferhunde / 2006-10
Evet Benim İşte Benim / 2006
İki Arada Aşk / Gizem / 2005
Kadın İsterse / Alev / 2004-06
Deniz Çakır’ın Oynadığı Filmler
Ya Sonra / Didem / 2011
40 / Sevda Hemşire / 2009
Kako Si? / Lidya / 2009
EMRE KINAY - VEDAT
Kemal’in ortağı. Reyhan’ın kocası. Kemal’in öz oğlu Kerem’i kendi evladı gibi büyütmüş, benimsemiş. Karısına deli gibi aşık bir adamdır. Hayatı her şeyi elde etmek üzerine algılayan Vedat, Reyhan’la evlendiğinde ona da sahip olabileceğini düşünmüştür. Ancak Reyhan’ı hiçbir zaman tam anlamıyla elde edememek onun hayattaki en büyük sınavıdır.
EMRE KINAY KİMDİR?
Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kınay, oyunculuk hayatına konservatuvarda öğrenciyken önce Devlet Tiyatroları İstanbul’da W. Shakespeare’in Fırtına adlı oyunu ile basladı. Hemen ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda, ardından da Dostlar Tiyatrosu’nda Paola Coelho’nun eseri olan “Simyacı” adlı oyun için çalıştı. Televizyon kariyerinin başlangıcı “Yüzleşme” adlı diziyle oldu. 1999 yılında, “Yılan Hikayesi” adlı dizide Erkan karakteri ile yer aldı. 2003 yılında “İnşaat” adlı filmde “Ali” karakterini canlandırdı. 2005 yılında, Duru Tiyatro’yu kuran başarılı oyuncu, 2006-2008 yıllarında yayınlanan “İki Aile” adlı dizide Oğuz Karaman karakterine hayat vermiş, ardından 2009 yılında Aile Reisi, 2010 yılında Sensiz Yaşayamam, 2010-2011 döneminde Düriye’nin Güğümleri adlı yapımlar ile kariyerine devam etmiştir. 2009 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün ses getiren filmi “Güneşi Gördüm”de Musto karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 sezonunda Altan Dönmez in yönettiği “Güneşi Beklerken” yılın en ses getiren yapımlarından biri oldu. Gani Müjde ile yaptığı “Sil Baştan” adlı dizisinin ardından 2015-2016 sezonunda Evrim Alasya ve şimdilerin tanınan oyuncuları olan genç bir kadro ile “Güneşin Kızları” adlı dizide Haluk Mertoğlu adlı karaktere hayat vermiştir. Kınay son olarak 2017 yılında “Kara Yazı” ve “Sevda’nın Bahçesi” adlı dizilerde yer almış ve Bedran Güzel’in yönettiği “Yol Arkadaşım” adlı sinema filminde Fevzi karakterini canlandırmıştır. Halen Duru Tiyatro’nun genel sanat yönetmenliğini yürüten sanatçı 2 sezondur Evrim Alasya ile birlikte kapalı gişe oynadığı Sam Bobrick’in yazdığı “İki Bekar” adlı müzikalde ve 22. İKSV Tiyatro Festivali’nde Türkiye premierini yapan Graham Farrow’un “YÜZLEŞME“ adlı oyununu sürdürmektedir. Geçen yıl Birlesik Krallık’ta kurduğu tiyatro için de çalışmalarını sürdüren sanatçının 14 yaşında Duru adında da bir kızı vardır. Oyuncu, FOX’un yeni dizisi Vurgun ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Emre Kınay’ın Oynadığı Diziler
Vurgun / Vedat / 2019
Yol Arkadaşım / 2017
Sevda'nın Bahçesi / Levent / 2017
Güneşin Kızları / Haluk / 2015-16
Ulan İstanbul / 2014
Sil Baştan / Yiğit / 2014
Güneşi Beklerken / Cihan / 2014
Ustura Kemal / 2012
Dürüye'nin Güğümleri / 2010-11
Aile Reisi / 2009-10
Ah Kalbim / Atilla / 2009
İki Aile / Oğuz / 2006-08
Seni Çok Özledim / Kenan / 2005
Sen misin Değil misin? / 2005
Ölümüne Sevdalar / 2005
İstanbul Şahidimdir / Aslan / 2004
Baba / 2003
Esir Şehrin İnsanları / 2003
Berivan / Ferhat /2002
Yeditepe İstanbul / Yusuf / 2001
Yüzleşme / Kadir / 1999
Yılan Hikayesi / Erkan / 1999
Emre Kınay’ın Oynadığı Filmler
İnşaat 2 / Ali / 2014
Güneşi Gördüm / Musto / 2009
Dün Gece Bir Rüya Gördüm / 2006
Kurtlar İmparatorluğu / 2005
Okul / 2003
İnşaat / Ali / 2003
BEGÜM BİRGÖREN - ASYA
Kemal’in komada olduğu sürece ona çiçek gibi bakan hemşire. Kemal’in varlığından haberi olmadığı çocuğu Eylül’ün annesi. Naif ve yumuşak görünse de cesur, dikbaşlı ve kafasına koyduğunu yapan biri. Ailesi küçük yaşta Rasıh’la evlenmesini istemeyince İstanbul’a kaçmış.
BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?
1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Begüm Birgören, lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümünde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmıştır. İlk olarak 2005 yılında ‘’Seher Vakti’’ dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine ‘’Kırık Kanatlar’’, ‘’Kara Yılan’’, ‘’Ömre Bedel’’, ‘’Ağır Roman:Yeni Dünya’’, ‘’Kaçak’’, ‘’Bir Deniz Hikayesi’’ ve son olarak ‘’Umuda Kelepçe Vurulmaz’’ dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir. Aynı zamanda beyaz perdede ‘’Sen Ne Dilersen’’, ‘’Ali’nin Sekiz Günü’’, ‘’Nokta’’, ‘’Kars Öyküleri’’, ‘’Türkan’’, ‘’Göl Zamanı’’ ve son olarak yönetmen koltuğunu Ruhi Yapıcı ve Serhan Aslan’ın üstlendiği ‘’Kendime İyi Bak’’ filmlerindeki performansıyla kendisinden çokça bahsettirmiştir. Begüm Birgören ‘’Vurgun’’ dizisinde Asya karakterine can verecektir.
Begüm Birgören’ın Oynadığı Diziler
Vurgun / Asya / 2019
Umuda Kelepçe Vurulmaz / İnci / 2016-17
Bir Deniz Hikayesi / Zeynep / 2015
Kaçak / 2013-14
Ağır Roman Yeni Dünya / 2012
Ömre Bedel / Ömür / 2009-11
Mert ile Gert / Nazlı / 2008
Kara Yılan / Elvan / 2007
Kırık Kanatlar / Ayşe / 2006
Seher Vakti / 2005
Begüm Birgören’ın Oynadığı Filmler
Kendine İyi Bak / Yeşim / 2014
Göl Zamanı / Elif / 2013
Türkan / 2011
Kars Öyküleri / 2010
Ali'nin Sekiz Günü / Zeynep /2008
Nokta / Elif / 2008
Sen Ne Dilersen / 2005
CEMAL TOKTAŞ - TURAN
Kemal’in kardeşi. Vardar holdingin hissedarı. Hayatı savruk yaşayan, beceriksiz, başarısız, sadece tüketmeyi bilen bir yapısı var. Kötü niyetinden olmasa da zayıflıkları ve zaaflarıyla düzeni bozma potansiyeli olan biri.
CEMAL TOKTAŞ KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Film Festivali’nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldığı “Kara Köpekler Havlarken” ile sinema hayatına başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül’ün “Güneşi Gördüm” filmindeki Kadri rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. 2009’da Tuna Kiremitçi’nin “Adını Sen Koy” filminde Ilgaz rolünde izlediğimiz Toktaş, “Sıla”, “Doktorlar”, “Tövbeler Tövbesi”, “Böyle Bitmesin”, “Yılanların Öcü”, “Meryem” ve “Bizim Hikaye” dizilerinde rol aldı. Toktaş, eşi Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu kültür sanat ve yapım merkezi olan Taşra Kabare’de “Temizlik İşleri”, “Kel Şarkıcı”, “Ölüm Hastalığı”, “Düşperest” ve “Alacakaranlık Kuşağı” adlı tiyatro ve kabare projelerini üretti ve rol aldı. “Kel Şarkıcı” Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde en iyi kostüm tasarımı, “Düşperest” ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Aralık 2018’de sahnelere merhaba diyen, yine Taşra Kabare yapımı “Sultana” adlı kabare oyununda ise ile ilk kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıktı. Vurgun'da Turan karakterini canlandıracak.
Cemal Toktaş'ın Oynadığı Diziler
Vurgun / Turan / 2019
Bizim Hikaye / Ömer / 2018
Meryem / 2017
Yılanların Öcü / 2014
Böyle Bitmesin / Yusuf / 2012-14
Tövbeler Tövbesi / Mahir / 2011
Doktorlar / 2010
Sıla / 2006
24 Saat / 2004
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir / 2004
Evlat / 2003
Cemal Toktaş'ın Oynadığı Filmler
Köpek / 2014
Adını Sen Koy / 2009
Güneşi Gördüm / 2009
Kara Köpekler Havlarken / 2009
ALTAN ERKEKLİ - ERDOĞAN VARDAR
Kemal Vardar’ın amcası. Vardar hastanesinin sahibi aynı zamanda doktor. Alzeimer hastası. Kemal’in babası Yücel Bey öldükten sonra Kemal ve Turan’a hem babalık hem abilik yapmış. Ancak Kemal’e başka türlü bir düşkünlüğü var. Hastalığından sonra işi bırakmak durumunda kalmış. Karısı Nezahat ve kızı Ece ile beraber Vardar’ların sahibi olduğu üç villadan birinde yaşamakta.
ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?
Altan Erkekli, 18 Ocak 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. Erkekli, üniversiteye başladığı yıl Ankara Sanat Tiyatrosu’na girdi. 1985’te Devlet Tiyatroları’nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalıştı. 1994 – 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak da çalışan Erkekli, Ankara Sanat Tiyatrosu’ndan ayrılarak Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi sanatçıların da bulunduğu BKM Oyuncuları’nın arasına katıldı.
Son dönemde oldukça ses getiren "Ayla: The Daughter of War" isimli filmde rol alan Altan Erkekli, geçtiğimiz yıllarda birçok tiyatro oyununda da çeşitli roller aldı. Şimdilerde ise Vurgun isimli yapımla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Altan Erkekli’nin Oynadığı Diziler
Vurgun / Erdoğan / 2019
Bozkır / 2018
Memet Bir Cihan Fatihi / 2018
Nerdesin Birader / 2017
Hangimiz Sevmedik / 2016-17
Kara Ekmek / 2015-16
Yalan Dünya / Şehmuz / 2012
Acayip Hikayeler / 2012
Yerden Yüksek / 2010
Şen Yuva / 2010
Komedi Türk / 2008
Bahar Dalları / 2008
Komiser Nevzat - Kanun Namına / 2007
Güzel Günler / 2007
Beyaz Gelincik / Halil / 2005
Bir İstanbul Masalı / Cemal / 2003-05
Havada Bulut / 2002
Bir Demet Tiyatro / 1997
Kurtuluş / 1994
Deniz Gurbetçileri / 1991
Can Şenliği / 1989
Altan Erkekli’nin Oynadığı Filmler
Çiçero / 2019
Bizi Hatırla / 2018
Ayla / 2017
Yağmur: Kıyamet Çiçeği / 2014
Umut Üzümleri / 2013
Uzun Hikaye / 2013
Aşk Tesadüfleri Sever / 2011
Güneşi Gördüm / 2009
Aşk Geliyorum Demez / 2008
Cenneti Beklerken / 2006
Unutulmayanlar / 2006
Kilit / 2006
Eve Dönüş / 2006
Sınav / 2006
Organize işler / 2005
Anlat İstanbul / 2005
Vizontele Tuuba / 2004
Hızlı Adımlar / 2004
Vizontele / 2001
Merdiven / 2000
80. Adım / 1996
Mavi Sürgün / 1993
Dolap Beygiri / 1982
ALİYE UZUNATAĞAN - NEZAHAT VARDAR
Kemal’in yengesi. Erdoğan Vardar’ın karısı. O da eşi Erdoğan gibi Kemal’e çok düşkün. Kendi öz oğlu olsa ancak bu kadar sever Kemal’i. Sıkı bir bağ vardır aralarında. Kemal de ona güvenir, çok sever ve sayar. Ailesine sımsıkı bağlı, anaç, sevecen, ilkelerine, geleneklerine bağlı, dakik, zaman zaman biraz da otoriter bir kadın.
İNANÇ KONUKÇU - KAYHAN
Kemal’in en yakın arkadaşı. Emlakçı. İşine, dostuna, ailesine karşı tutkuyla bağlı. Sevdiklerine karşı tatlı bir fanatizmi var. Korumacı, kollayıcı. Dağ gibi duran ama içinde çocuk ruhlu biri. Kemal’i kardeşi yerine koymuş. Canı gibi sever, bağlıdır Kemal’e. Bugüne kadar kadınlarla uzun ilişkiler kurmamış.
MEHMET BOZDOĞAN - RASIH
Asya’nın kocası. Güvenilmez, onun ipiyle kuyuya inilmez. Genelde çalışmaz. Girdiği her işe bir şekilde kulp takıp ayrılan, sorumsuz, kompleksli, üç kağıtçı, kendini beğenmiş biri. Köylü kurnazı. Zekası öyle büyük oyunlara karışacak, karda yürüyüp izini belli etmeyecek kadar yüksek değil. O sınırda yapabileceklerini sonuna kadar kullanır.
BERNA KORALTÜRK - ECE
Erdoğan ve Nezahat’in kızları. Kemal’in kuzeni. Reyhan’ın en yakın arkadaşı. İtalya da gastronomi okumuş. Eğitiminden sonra İstanbul’a dönüp bir İtalyan restoranı açmış. Hakkaniyetli, iyi niyetli, sırdaş, yargılamayan, yaşına göre olgun biri.
FİLİZ AHMET - MİHRİ
Erdoğan Vardar’ın aşkı. Asya’nın arkadaşı, sırdaşı, dert ortağı. Açık sözlü, hatta zaman zaman dilinin kemiği olmayan biri. Şeffaf bir kadın Mihri. Dobra. Ona bakınca içini görebilirsiniz ve gördüğünüz şeyde hiçbir kötülük yoktur.
CENK KANGÖZ - HİRAM
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