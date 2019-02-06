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ERKAN PETEKKAYA - KEMAL VARDAR

Kemal Vardar, Vardar Holdingin hissedarı. Ankara Üniversitesi Mühendislik fakültesi mezunu. Varlıklı bir ailede doğmuş büyümüş olmasına rağmen son derece görgülü ve mütevazi. Hayatına ve inandıklarına aşkla bağlı, erdemli, sadık, sadece çevresince değil herkes tarafından sevilen, sayılan biri. Onun olanı fazlasıyla sahiplenen, kanat geren kimseleri yaklaştırmayan bir yapısı var. Ayakları yere basar, sorumluluk sahibidir ancak yeri geldiğinde ayağınızı yerden kesecek kadar özgürdür. Karşısındakilerin özgürlük alanlarına da saygılıdır.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 10 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğdu. 1993 yılında girdiği Kültür Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Tiyatroları’nda 12 yıl kadrolu sanatçı olarak çalıştıktan sonra Beyaz Gelincik dizisinin çekimleri devam ederken Devlet Tiyatroları’ndan istifa etti. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteriyle başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik, 2007 yılında Sessiz Fırtına, 2008’de Son Bahar, 2010 yılında ise Hanımeli Sokağı adlı dizide oynadı. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir baba rolünde oldukça başarılı bir oyunculuk sergiledi. 2007-2008 döneminde Sessiz Fırtına, 2008'de Son Bahar, 2012’de Dila Hanım, 2014-2017 yılları arasında ise Paramparça dizisiyle izleyici karşısına çıktı. 2017’de yine bir FOX dizisi olan Kayıtdışı’nda rol alan Petekkaya, şimdilerde Vurgun isimli yapımla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Erkan Petekkaya'nın Oynadığı Diziler

Vurgun / Kemal / 2019

Kayıtdışı / Ali Kemal / 2017

Paramparça / Cihan / 2014-17

Benim Hala Umudum Var / Erkan / 2013

Dila Hanım / Rıza / 2012-14

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ali / 2010-12

Hanımeli Sokağı /Osman / 2010

Hanımın Çiftliği / 2009

Bahar Dalları / 2009

Sonbahar / Galip /2008

Sessiz Fırtına / Yiğit / 2007

Köpek / Yılmaz / 2005

Beyaz Gelincik / Ömer / 2005

Serseri / Bülent / 2003

Bedel / 2003

Aşkına Eşkiya / Sadocan / 2001

Aynalı Tahir / Kadir / 1999

Güzel Günler / Talat / 1998

Erkan Petekkaya'nın Oynadığı Filmler

Ayla / İskenderun Binbaşı / 2017

Kolpaçino 3. Devre / 2016

Yeni Dünya /2015

Gecenin Kanatları / Cemal / 2009

Japon Gelin / Ömer / 2003 (TV Filmi)

Taştan Kalp / İsmail / 2003 (TV Filmi)