Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu

Giriş: 06.02.2019 - 15:43 | Güncelleme:  

Vurgun dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Vurgun oyuncuları ise şimdiden merak konusu oldu. Başrolünde Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır gibi önemli isimlerin yer aldığı Vurgun oyuncuları haberimizde

  • 1Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu
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    Vurgun oyuncuları kimler? sorusu ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak dizi öncesinde izleyiciler tarafından araştırılıyor. Vurgun'da bir kaza sonrası bitkisel hayata giren Kemal'in 10 yıl sonra uyanması ve o uyurken yaşananlarla yüzleşmesi konu alınıyor. İşte Vurgun dizisi oyuncuları...

  • 2Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu
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    ERKAN PETEKKAYA - KEMAL VARDAR

    Kemal Vardar, Vardar Holdingin hissedarı. Ankara Üniversitesi Mühendislik fakültesi mezunu. Varlıklı bir ailede doğmuş büyümüş olmasına rağmen son derece görgülü ve mütevazi. Hayatına ve inandıklarına aşkla bağlı, erdemli, sadık, sadece çevresince değil herkes tarafından sevilen, sayılan biri. Onun olanı fazlasıyla sahiplenen, kanat geren kimseleri yaklaştırmayan bir yapısı var. Ayakları yere basar, sorumluluk sahibidir ancak yeri geldiğinde ayağınızı yerden kesecek kadar özgürdür. Karşısındakilerin özgürlük alanlarına da saygılıdır. 

    ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

    Erkan Petekkaya, 10 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğdu. 1993 yılında girdiği Kültür Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Tiyatroları’nda 12 yıl kadrolu sanatçı olarak çalıştıktan sonra Beyaz Gelincik dizisinin çekimleri devam ederken Devlet Tiyatroları’ndan istifa etti. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteriyle başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik, 2007 yılında Sessiz Fırtına, 2008’de Son Bahar, 2010 yılında ise Hanımeli Sokağı adlı dizide oynadı. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir baba rolünde oldukça başarılı bir oyunculuk sergiledi. 2007-2008 döneminde Sessiz Fırtına, 2008'de Son Bahar, 2012’de Dila Hanım, 2014-2017 yılları arasında ise Paramparça dizisiyle izleyici karşısına çıktı. 2017’de yine bir FOX dizisi olan Kayıtdışı’nda rol alan Petekkaya, şimdilerde Vurgun isimli yapımla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

    Erkan Petekkaya'nın Oynadığı Diziler

    Vurgun / Kemal / 2019

    Kayıtdışı / Ali Kemal / 2017

    Paramparça / Cihan / 2014-17

    Benim Hala Umudum Var / Erkan / 2013

    Dila Hanım / Rıza / 2012-14

    Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ali / 2010-12

    Hanımeli Sokağı /Osman / 2010

    Hanımın Çiftliği / 2009

    Bahar Dalları / 2009 

    Sonbahar / Galip /2008

    Sessiz Fırtına / Yiğit / 2007

    Köpek / Yılmaz / 2005

    Beyaz Gelincik / Ömer / 2005

    Serseri / Bülent / 2003

    Bedel / 2003

    Aşkına Eşkiya / Sadocan / 2001

    Aynalı Tahir / Kadir / 1999

    Güzel Günler / Talat / 1998

    Erkan Petekkaya'nın Oynadığı Filmler

    Ayla / İskenderun Binbaşı / 2017

    Kolpaçino 3. Devre / 2016

    Yeni Dünya /2015

    Gecenin Kanatları / Cemal / 2009

    Japon Gelin / Ömer / 2003 (TV Filmi)

    Taştan Kalp / İsmail / 2003 (TV Filmi)

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    DENİZ ÇAKIR - REYHAN VARDAR

    Reyhan Kemal Vardar’ın eski karısı. Kemal’in ortağı Vedat’la evli. İki çocuk annesi. Oğlu Kerem ilk evliliği ve büyük aşkı olan Kemal’den, kızı Duru ise ikinci eşi Vedat’tandır. İstanbul Üniversitesi İktisat mezunu. Eski hostes, yurtdışına öğrenci danışmanlığı yapan bir şirketin sahibi. Aynı zamanda atölyesinde hobisi olan lambalar yapmakta. Adaletli, tutkulu, merhametli, çekici, fedakar. 

    DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

    Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimi olan Kadın İsterse dizisinde, Alev rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergiledi ve oldukça ses getirdi. Oyuncu, rol aldığı diziler dışında seslendirme çalışmaları yaptı ve sinema filmlerinde oynadı. Son olarak 2015 yılında başlayan ve günümüzde hala devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli yapımda rol alan Deniz Çakır, 2018 yeni sezon öncesi diziden ayrıldı. Oyuncu, FOX’un yeni dizisi Vurgun’da Reyhan isimli karakteri canlandıracak.

    Deniz Çakır’ın Oynadığı Diziler

    Vurgun / Reyhan / 2019

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Meryem / 2015-18

    Yasak / Calibe / 2014

    Mehteşem Yüzyıl / Şah Sultan / 2013

    İffet / 2011

    Yaprak Dökümü / Ferhunde / 2006-10

    Evet Benim İşte Benim / 2006

    İki Arada Aşk / Gizem / 2005

    Kadın İsterse / Alev / 2004-06

    Deniz Çakır’ın Oynadığı Filmler

    Ya Sonra / Didem / 2011

    40 / Sevda Hemşire / 2009

    Kako Si? / Lidya / 2009

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    EMRE KINAY - VEDAT

    Kemal’in ortağı. Reyhan’ın kocası. Kemal’in öz oğlu Kerem’i kendi evladı gibi büyütmüş, benimsemiş. Karısına deli gibi aşık bir adamdır. Hayatı her şeyi elde etmek üzerine algılayan Vedat, Reyhan’la evlendiğinde ona da sahip olabileceğini düşünmüştür. Ancak Reyhan’ı hiçbir zaman tam anlamıyla elde edememek onun hayattaki en büyük sınavıdır. 

    EMRE KINAY KİMDİR?

    Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kınay, oyunculuk hayatına konservatuvarda öğrenciyken önce Devlet Tiyatroları İstanbul’da W. Shakespeare’in Fırtına adlı oyunu ile basladı. Hemen ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda, ardından da Dostlar Tiyatrosu’nda Paola Coelho’nun eseri olan “Simyacı” adlı oyun için çalıştı. Televizyon kariyerinin başlangıcı “Yüzleşme” adlı diziyle oldu. 1999 yılında, “Yılan Hikayesi” adlı dizide Erkan karakteri ile yer aldı. 2003 yılında “İnşaat” adlı filmde “Ali” karakterini canlandırdı. 2005 yılında, Duru Tiyatro’yu kuran başarılı oyuncu, 2006-2008 yıllarında yayınlanan “İki Aile” adlı dizide Oğuz Karaman karakterine hayat vermiş, ardından 2009 yılında Aile Reisi, 2010 yılında Sensiz Yaşayamam, 2010-2011 döneminde Düriye’nin Güğümleri adlı yapımlar ile kariyerine devam etmiştir. 2009 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün ses getiren filmi “Güneşi Gördüm”de Musto karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 sezonunda Altan Dönmez in yönettiği “Güneşi Beklerken” yılın en ses getiren yapımlarından biri oldu. Gani Müjde ile yaptığı “Sil Baştan” adlı dizisinin ardından 2015-2016 sezonunda  Evrim Alasya ve şimdilerin tanınan oyuncuları olan genç bir kadro ile “Güneşin Kızları” adlı dizide Haluk Mertoğlu adlı karaktere hayat vermiştir. Kınay son olarak 2017 yılında “Kara Yazı” ve “Sevda’nın Bahçesi” adlı dizilerde yer almış ve Bedran Güzel’in yönettiği “Yol Arkadaşım” adlı sinema filminde Fevzi karakterini canlandırmıştır. Halen Duru Tiyatro’nun genel sanat yönetmenliğini yürüten sanatçı 2 sezondur Evrim Alasya ile birlikte kapalı gişe oynadığı Sam Bobrick’in yazdığı “İki Bekar” adlı müzikalde ve 22. İKSV Tiyatro Festivali’nde Türkiye premierini yapan Graham Farrow’un “YÜZLEŞME“ adlı oyununu sürdürmektedir. Geçen yıl Birlesik Krallık’ta kurduğu tiyatro için de çalışmalarını sürdüren sanatçının 14 yaşında Duru adında da bir kızı vardır. Oyuncu,  FOX’un yeni dizisi Vurgun ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 

    Emre Kınay’ın Oynadığı Diziler

    Vurgun / Vedat / 2019

    Yol Arkadaşım / 2017

    Sevda'nın Bahçesi / Levent / 2017

    Güneşin Kızları / Haluk / 2015-16

    Ulan İstanbul / 2014

    Sil Baştan / Yiğit / 2014

    Güneşi Beklerken / Cihan / 2014

    Ustura Kemal / 2012

    Dürüye'nin Güğümleri / 2010-11

    Aile Reisi / 2009-10

    Ah Kalbim / Atilla / 2009

    İki Aile / Oğuz / 2006-08

    Seni Çok Özledim / Kenan / 2005

    Sen misin Değil misin? / 2005

    Ölümüne Sevdalar / 2005

    İstanbul Şahidimdir / Aslan / 2004

    Baba / 2003

    Esir Şehrin İnsanları / 2003

    Berivan / Ferhat /2002

    Yeditepe İstanbul / Yusuf / 2001

    Yüzleşme / Kadir / 1999

    Yılan Hikayesi / Erkan / 1999

    Emre Kınay’ın Oynadığı Filmler

    İnşaat 2 / Ali / 2014

    Güneşi Gördüm / Musto / 2009

    Dün Gece Bir Rüya Gördüm / 2006

    Kurtlar İmparatorluğu / 2005

    Okul / 2003

    İnşaat / Ali / 2003

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    BEGÜM BİRGÖREN - ASYA

    Kemal’in komada olduğu sürece ona çiçek gibi bakan hemşire. Kemal’in varlığından haberi olmadığı çocuğu Eylül’ün annesi. Naif ve yumuşak görünse de cesur, dikbaşlı ve kafasına koyduğunu yapan biri. Ailesi küçük yaşta Rasıh’la evlenmesini istemeyince İstanbul’a kaçmış. 

    BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

    1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Begüm Birgören, lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümünde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmıştır. İlk olarak 2005 yılında ‘’Seher Vakti’’ dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine ‘’Kırık Kanatlar’’, ‘’Kara Yılan’’, ‘’Ömre Bedel’’, ‘’Ağır Roman:Yeni Dünya’’, ‘’Kaçak’’, ‘’Bir Deniz Hikayesi’’ ve son olarak ‘’Umuda Kelepçe Vurulmaz’’ dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir. Aynı zamanda beyaz perdede ‘’Sen Ne Dilersen’’, ‘’Ali’nin Sekiz Günü’’, ‘’Nokta’’, ‘’Kars Öyküleri’’, ‘’Türkan’’, ‘’Göl Zamanı’’ ve son olarak yönetmen koltuğunu Ruhi Yapıcı ve Serhan Aslan’ın üstlendiği ‘’Kendime İyi Bak’’ filmlerindeki performansıyla kendisinden çokça bahsettirmiştir. Begüm Birgören ‘’Vurgun’’ dizisinde Asya karakterine can verecektir.

    Begüm Birgören’ın Oynadığı Diziler

    Vurgun / Asya / 2019

    Umuda Kelepçe Vurulmaz / İnci / 2016-17

    Bir Deniz Hikayesi / Zeynep / 2015

    Kaçak / 2013-14

    Ağır Roman Yeni Dünya / 2012

    Ömre Bedel / Ömür / 2009-11

    Mert ile Gert / Nazlı / 2008

    Kara Yılan / Elvan / 2007

    Kırık Kanatlar / Ayşe / 2006

    Seher Vakti / 2005

    Begüm Birgören’ın Oynadığı Filmler

    Kendine İyi Bak / Yeşim / 2014

    Göl Zamanı / Elif / 2013

    Türkan / 2011

    Kars Öyküleri / 2010

    Ali'nin Sekiz Günü / Zeynep /2008

    Nokta / Elif / 2008

    Sen Ne Dilersen / 2005

  • 6Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu
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    CEMAL TOKTAŞ - TURAN

    Kemal’in kardeşi. Vardar holdingin hissedarı. Hayatı savruk yaşayan, beceriksiz, başarısız, sadece tüketmeyi bilen bir yapısı var. Kötü niyetinden olmasa da zayıflıkları ve  zaaflarıyla düzeni bozma potansiyeli olan biri. 

    CEMAL TOKTAŞ KİMDİR?

    İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Film Festivali’nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldığı “Kara Köpekler Havlarken” ile sinema hayatına başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül’ün “Güneşi Gördüm” filmindeki Kadri rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. 2009’da Tuna Kiremitçi’nin “Adını Sen Koy” filminde Ilgaz rolünde izlediğimiz Toktaş, “Sıla”, “Doktorlar”, “Tövbeler Tövbesi”, “Böyle Bitmesin”, “Yılanların Öcü”, “Meryem” ve “Bizim Hikaye” dizilerinde rol aldı. Toktaş, eşi Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu kültür sanat ve yapım merkezi olan Taşra Kabare’de “Temizlik İşleri”, “Kel Şarkıcı”, “Ölüm Hastalığı”, “Düşperest” ve “Alacakaranlık Kuşağı” adlı tiyatro ve kabare projelerini üretti ve rol aldı. “Kel Şarkıcı” Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde en iyi kostüm tasarımı, “Düşperest” ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Aralık 2018’de sahnelere merhaba diyen, yine Taşra Kabare yapımı “Sultana” adlı kabare oyununda ise ile ilk kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıktı. Vurgun'da Turan karakterini canlandıracak. 

    Cemal Toktaş'ın Oynadığı Diziler

    Vurgun / Turan / 2019

    Bizim Hikaye / Ömer / 2018

    Meryem / 2017

    Yılanların Öcü / 2014

    Böyle Bitmesin / Yusuf / 2012-14

    Tövbeler Tövbesi / Mahir / 2011

    Doktorlar / 2010

    Sıla / 2006

    24 Saat / 2004 

    Şeytan Ayrıntıda Gizlidir / 2004

    Evlat / 2003

    Cemal Toktaş'ın Oynadığı Filmler

    Köpek / 2014

    Adını Sen Koy / 2009

    Güneşi Gördüm / 2009

    Kara Köpekler Havlarken / 2009

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    ALTAN ERKEKLİ - ERDOĞAN VARDAR

    Kemal Vardar’ın amcası. Vardar hastanesinin sahibi aynı zamanda doktor. Alzeimer hastası. Kemal’in babası Yücel Bey öldükten sonra Kemal ve Turan’a hem babalık hem abilik yapmış. Ancak Kemal’e başka türlü bir düşkünlüğü var. Hastalığından sonra işi bırakmak durumunda kalmış. Karısı Nezahat ve kızı Ece ile beraber Vardar’ların sahibi olduğu üç villadan birinde yaşamakta.  

    ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?

    Altan Erkekli, 18 Ocak 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. Erkekli, üniversiteye başladığı yıl Ankara Sanat Tiyatrosu’na girdi. 1985’te Devlet Tiyatroları’nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalıştı. 1994 – 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak da çalışan Erkekli, Ankara Sanat Tiyatrosu’ndan ayrılarak Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi sanatçıların da bulunduğu BKM Oyuncuları’nın arasına katıldı.

    Son dönemde oldukça ses getiren "Ayla: The Daughter of War" isimli filmde rol alan Altan Erkekli, geçtiğimiz yıllarda birçok tiyatro oyununda da çeşitli roller aldı. Şimdilerde ise Vurgun isimli yapımla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Altan Erkekli’nin Oynadığı Diziler

    Vurgun / Erdoğan / 2019

    Bozkır / 2018

    Memet Bir Cihan Fatihi / 2018

    Nerdesin Birader / 2017

    Hangimiz Sevmedik / 2016-17

    Kara Ekmek / 2015-16

    Yalan Dünya / Şehmuz / 2012

    Acayip Hikayeler / 2012

    Yerden Yüksek / 2010

    Şen Yuva / 2010

    Komedi Türk / 2008

    Bahar Dalları / 2008

    Komiser Nevzat - Kanun Namına / 2007

    Güzel Günler / 2007

    Beyaz Gelincik / Halil / 2005

    Bir İstanbul Masalı / Cemal / 2003-05

    Havada Bulut / 2002

    Bir Demet Tiyatro / 1997

    Kurtuluş / 1994

    Deniz Gurbetçileri / 1991

    Can Şenliği / 1989

    Altan Erkekli’nin Oynadığı Filmler

    Çiçero / 2019

    Bizi Hatırla / 2018

    Ayla / 2017

    Yağmur: Kıyamet Çiçeği / 2014

    Umut Üzümleri / 2013

    Uzun Hikaye / 2013

    Aşk Tesadüfleri Sever / 2011

    Güneşi Gördüm / 2009

    Aşk Geliyorum Demez / 2008

    Cenneti Beklerken / 2006

    Unutulmayanlar / 2006

    Kilit / 2006

    Eve Dönüş / 2006

    Sınav / 2006

    Organize işler / 2005

    Anlat İstanbul / 2005

    Vizontele Tuuba / 2004

    Hızlı Adımlar / 2004

    Vizontele / 2001

    Merdiven / 2000

    80. Adım / 1996

    Mavi Sürgün / 1993

    Dolap Beygiri / 1982

  • 8Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu
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    ALİYE UZUNATAĞAN - NEZAHAT VARDAR

    Kemal’in yengesi. Erdoğan Vardar’ın karısı. O da eşi Erdoğan gibi Kemal’e çok düşkün. Kendi öz oğlu olsa ancak bu kadar sever Kemal’i. Sıkı bir bağ vardır aralarında. Kemal de ona güvenir, çok sever ve sayar. Ailesine sımsıkı bağlı, anaç, sevecen, ilkelerine, geleneklerine bağlı, dakik, zaman zaman biraz da otoriter bir kadın. 

  • 9Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu
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    İNANÇ KONUKÇU - KAYHAN

    Kemal’in en yakın arkadaşı. Emlakçı. İşine, dostuna, ailesine karşı tutkuyla bağlı. Sevdiklerine karşı tatlı bir fanatizmi var. Korumacı, kollayıcı. Dağ gibi duran ama içinde çocuk ruhlu biri. Kemal’i kardeşi yerine koymuş. Canı gibi sever, bağlıdır Kemal’e. Bugüne kadar kadınlarla uzun ilişkiler kurmamış. 

  • 10Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu
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    MEHMET BOZDOĞAN - RASIH

    Asya’nın kocası. Güvenilmez, onun ipiyle kuyuya inilmez. Genelde çalışmaz. Girdiği her işe bir şekilde kulp takıp ayrılan, sorumsuz, kompleksli, üç kağıtçı, kendini beğenmiş biri. Köylü kurnazı. Zekası öyle büyük oyunlara karışacak, karda yürüyüp izini belli etmeyecek kadar yüksek değil. O sınırda yapabileceklerini sonuna kadar kullanır. 

     

  • 11Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu
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    BERNA KORALTÜRK - ECE

    Erdoğan ve Nezahat’in kızları. Kemal’in kuzeni. Reyhan’ın en yakın arkadaşı. İtalya da gastronomi okumuş. Eğitiminden sonra İstanbul’a dönüp bir İtalyan restoranı açmış. Hakkaniyetli, iyi niyetli, sırdaş, yargılamayan, yaşına göre olgun biri.

     

  • 12Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu
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    FİLİZ AHMET - MİHRİ

    Erdoğan Vardar’ın aşkı. Asya’nın arkadaşı, sırdaşı, dert ortağı. Açık sözlü, hatta zaman zaman dilinin kemiği olmayan biri. Şeffaf bir kadın Mihri. Dobra. Ona bakınca içini görebilirsiniz ve gördüğünüz şeyde hiçbir kötülük yoktur. 

     

  • 13Vurgun oyuncuları kimler? Vurgun dizisi başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu
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    CENK KANGÖZ - HİRAM

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