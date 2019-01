Wall Street üzerindeki kara bulutlar Fed'in güvercin mesajlarının ardından aralanmasına rağmen dağılmadı. Borsalar ve piyasa paydaşları arasındaki işlem çekişmesi sonucunda Wall Street'in bazı büyük oyuncuları yeni bir borsa kurmaya hazırlanıyor.

Borsayı kurması beklenen kuruluşlar yaptıkları yazılı açıklamada, hedefin rekabeti artırmak, şeffaflığı daha iyi bir hâle getirmek ve sabit giderleri azaltarak ABD içinde hisse senedi alım-satımını kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Söz konusu kuruluşların en büyük şikayeti ise veri ücretleri olarak dikkati çekiyor. İşlemcilerin en ağır gider kalemi olarak gösterilen yüksek veri ücretleri, Amerikan borsalarını uzun süredir eleştirilerin odağında tutuyordu.

ABD kaynaklı haberlere göre, yeni girişimin adı Members Exchange ya da MEMX olacak ve dokuz kuruluş tarafından finanse ve şu kuruluşlar tarafından kontrol edilecek:

Bank of America Merrill Lynch , Charles Schwab Corp, E*TRADE Financial Corp , TD Ameritrade Holdings Corp , UBS , Virtu Financial , Morgan Stanley, Fidelity ve Citadel.

Temel emir biçimleri ve üst düzey teknolojiyle sade bir alım-satım modeli kurmak isteyen MEMX, aynı zamanda kurucularının perakande ve kurumsal yatırımcılardan oluşan müşteri portföyünün de çıkarlarını temsil etmeyi istiyor.

Öte yandan, çıkan habrler sonrası NYSE ve Nasdaq'ın ana şirketlerinin hisse değerleri düştü. Fitch Ratings, bu duyurunun son salvo olduğunu belirtirken, gelişme için "Faaliyette olan borsalar üzerinde olası kazanç baskısı açısından ciddiye alınmalı" ifadelerini kullandı

