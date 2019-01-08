Wall Street üzerindeki kara bulutlar Fed'in güvercin mesajlarının ardından aralanmasına rağmen dağılmadı. Borsalar ve piyasa paydaşları arasındaki işlem çekişmesi sonucunda Wall Street'in bazı büyük oyuncuları yeni bir borsa kurmaya hazırlanıyor.
Borsayı kurması beklenen kuruluşlar yaptıkları yazılı açıklamada, hedefin rekabeti artırmak, şeffaflığı daha iyi bir hâle getirmek ve sabit giderleri azaltarak ABD içinde hisse senedi alım-satımını kolaylaştırmak olduğunu belirtti.
Söz konusu kuruluşların en büyük şikayeti ise veri ücretleri olarak dikkati çekiyor. İşlemcilerin en ağır gider kalemi olarak gösterilen yüksek veri ücretleri, Amerikan borsalarını uzun süredir eleştirilerin odağında tutuyordu.
ABD kaynaklı haberlere göre, yeni girişimin adı Members Exchange ya da MEMX olacak ve dokuz kuruluş tarafından finanse ve şu kuruluşlar tarafından kontrol edilecek:
Bank of America Merrill Lynch , Charles Schwab Corp, E*TRADE Financial Corp , TD Ameritrade Holdings Corp , UBS , Virtu Financial , Morgan Stanley, Fidelity ve Citadel.
Temel emir biçimleri ve üst düzey teknolojiyle sade bir alım-satım modeli kurmak isteyen MEMX, aynı zamanda kurucularının perakande ve kurumsal yatırımcılardan oluşan müşteri portföyünün de çıkarlarını temsil etmeyi istiyor.
Öte yandan, çıkan habrler sonrası NYSE ve Nasdaq'ın ana şirketlerinin hisse değerleri düştü. Fitch Ratings, bu duyurunun son salvo olduğunu belirtirken, gelişme için "Faaliyette olan borsalar üzerinde olası kazanç baskısı açısından ciddiye alınmalı" ifadelerini kullandı
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.