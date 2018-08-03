Walsall - Plymouth Argyle maçı istatistikleri

İngiltere 1.Lig maçında Walsall ile Plymouth Argyle, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Walsall son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Plymouth Argyle son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 288 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Walsall kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Plymouth Argyle sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.
Walsall son haftadaki Fleetwood müsabasında 4-2 kazandı.
Plymouth Argyle ise Northampton Town karşılaşmasında 2-0 kazandı.
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