Wanda Nara'dan, Mauro Icardi'ye: Adalet istiyorum

Korkunç şeyler duydum ve çocuklarımın yanlış bilgileri görmesini engelledim. Onlar, benim nasıl bir anne olduğumu biliyorlar çünkü hayatımın her dakikasını onlara adadım. Ayrı bir kadın olarak her şeyi tek başıma üstleniyorum ve adalet bekliyorum. İnsanların kıskançlıkla yaptıkları haksız yorumları taşıdım. Diğer kadınların daha güçlü olmaları ve çocukları için hızlı çözümler bulmaları konusunda bu süreçten fayda sağlamalarını umuyorum"