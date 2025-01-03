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        Haberler Magazin Wanda Nara'dan, Mauro Icardi'ye: Adalet istiyorum - Magazin haberleri

        Wanda Nara'dan, Mauro Icardi'ye: Adalet istiyorum

        Wanda Nara, sosyal medya hesabından boşanmak üzere olduğu eşi Mauro Icardi'nin 5 çocuğunun masraflarını karşılamayı bıraktığını ve kızlarıyla görüşmesini engellediğini iddia etti; "Adalet istiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:27
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        Mauro Icardi ile boşanma süreci devam eden Wanda Nara, sosyal medya hesabından eski eşine yönelik çeşitli iddialarda bulundu.

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        Wanda Nara, Mauro Icardi’nin çocuklarıyla iletişimini engellediğini, eski eşi Maxi Lopez'ten olan çocukları dahil olmak üzere 5 çocuğunun masraflarını karşılamayı bıraktığını ve kızlarıyla konuşmasını yasakladığını öne sürdü.

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        Wanda Nara, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "5 çocuğun sosyal yardımını kesmek, okul ücretlerini ödemeyi bırakmak, gıda yardımı yapmamak, onları anneleri olmayan bir kadınla yaşatmak ve Noel’de kızlarımla konuşmamı yasaklamak... Bu şiddet mi? Adalet var mı?"

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        Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerine içini dökerek şu ifadeleri kullandı; "Yapılmayan şeylerle kirletilmeye çalışıldım, kimseyi aldatmadım. Zor seçimler yapmama rağmen her zaman doğruyu söyledim ve dürüstlüğüm için savaşmaya hazırım. Noel’i kızlarımla selamlaşmadan geçirdim; bu, onlardan uzak geçirdiğim ilk Noel'di.

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        Korkunç şeyler duydum ve çocuklarımın yanlış bilgileri görmesini engelledim. Onlar, benim nasıl bir anne olduğumu biliyorlar çünkü hayatımın her dakikasını onlara adadım. Ayrı bir kadın olarak her şeyi tek başıma üstleniyorum ve adalet bekliyorum. İnsanların kıskançlıkla yaptıkları haksız yorumları taşıdım. Diğer kadınların daha güçlü olmaları ve çocukları için hızlı çözümler bulmaları konusunda bu süreçten fayda sağlamalarını umuyorum"

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        Son olarak Mauro Icardi, ünlü şarkıcı Simge'nin, '2025' paylaşımınını beğendi. Bu durum, bir kez daha aşk söylentilerini gündeme getirdi.

        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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