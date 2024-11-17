Wanda Nara'ya tepki yağdı

Sosyal medya hesaplarındaki yorumlara bakacak olursak Wanda Nara, bir hayli can sıktı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük olan Rapçi L - Gante ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor.

Mauro Icardi, kendisini terk ederek boşanma davası açan Wanda Nara ile tekrar bir araya gelmek için çaba gösterse de, uzun zaman beklese de bu isteği gerçekleşmedi.

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Geçtiğimiz günlerde; konuşmak için Arjantin'de Wanda Nara'nın evine giden Mauro Icardi, eşinin şikâyeti üzerine adliyelik bile oldu.