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        Haberler Magazin Wanda Nara'ya tepki yağdı

        Wanda Nara'ya tepki yağdı

        Wanda Nara'ya tepki yağdı. Nara'nın konserde sahneye çıkarak sevgilisi L - Gante ile öpüşmesine tepki gösteren birçok kişi; "Yeter, Icardi'nin ciğerini söktün" şeklinde cümlelerle Wanda Nara'ya olan isyanını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 19:44 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:47
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        Tepki yağdı
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        Sosyal medya hesaplarındaki yorumlara bakacak olursak Wanda Nara, bir hayli can sıktı.

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük olan Rapçi L - Gante ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor.

        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!" Haberi Görüntüle

        Mauro Icardi, kendisini terk ederek boşanma davası açan Wanda Nara ile tekrar bir araya gelmek için çaba gösterse de, uzun zaman beklese de bu isteği gerçekleşmedi.

        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler Haberi Görüntüle

        Geçtiğimiz günlerde; konuşmak için Arjantin'de Wanda Nara'nın evine giden Mauro Icardi, eşinin şikâyeti üzerine adliyelik bile oldu.

        Görünen o ki Mauro Icardi'nin bütün bu yaşadıkları Wanda Nara'nın hiç umurunda değil. Her fırsatta L - Gante ile yaşadıklarını gözler önüne sermesi, bunun en belirgin göstergesi.

        Wanda Nara'nın L - Gante'in konserinde sahneye çıkarak sevgilisiyle öpüşmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Öyle ki Galatasaray taraftarı olmayanlar bile Wanda Nara'ya tepki gösterdi.

        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı Haberi Görüntüle

        Birçok kişi; "Icardi'yi mahvettin', 'Artık görmek istemiyoruz seni', 'Kaç yaş fark var arada asla yakışmıyorlar', 'Yeter, Icardi'nin ciğerini söktün' ağırlıklı yorumlar yapıldı.

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        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
        #L - Gante
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