        Wanda Nara yeni aşkı Martin Migueles ile spor salonunda

        Wanda Nara yeni aşkı Martin Migueles ile spor salonunda

        Olaylı boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye başlayan Wanda Nara, sevgilisi Martin Migueles ile spor salonundan bir fotoğraf paylaştı

        Giriş: 07.11.2025 - 20:36 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:54
        Yeni aşkıyla spor salonunda
        Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, bu yıl resmi olarak yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından zaman zaman Icardi ile karşı karşıya gelen Nara, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı.

        Bir dönem Arjantinli rapçi L-Gante ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen ünlü isim, o birlikteliğini geçtiğimiz aylarda dostça noktaladığını açıklamıştı.

        Son haftalarda sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Martin Migueles ile aşkını ilan eden Wanda Nara, bu kez spor salonundan paylaştığı kareyle dikkat çekti.

        Wanda Nara, sevgilisiyle birlikte spor yaparken çekilen fotoğrafını yayımlayarak mutluluk pozu verdi.

        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
