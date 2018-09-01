Watford - Tottenham maçı ne zaman?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Watford, 02 Eylül 2018 Pazar günü Tottenham takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Watford 9 puanla 4. sırada, Tottenham 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Watford son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tottenham son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 142. İddaa'da Watford kazanır 4.30, berabere biter 3.60, Tottenham kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Watford son hafta oynanan Manchester United maçında 1-0 yenildi.

Tottenham, Leicester City karşılaşmaında 5-4 kazandı.

Watford, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Watford, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Tottenham, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tottenham 5 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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