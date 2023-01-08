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Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

Beşiktaş'ın sezon başı İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, sezonu tamamlamadan ayrılacak gibi duruyor. Manchester United, Hollandalı golcüye talip olurken tecrübeli santrfor da iddiaları doğruladı!

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DHA
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Süper Lig'deki performansına Dünya Kupası'nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti.
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu. 
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Maç esnasında önce Fransız, sonra Türk basını ve ardından İngiliz basınında patlayan haberlerin ardından, ilk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başlamış oldu. İşte Weghorst'da son durum:
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    WEGHORST, MANCHESTER UNITED İDDİALARINI DOĞRULADI VE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

    Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. 
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Ancak olası teklifin Premier Lig'in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley'e olacağının altı da özellikle çizildi.
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Burnley F.C, Weghorst'un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek. Burada en önemli kriter ise Weghorst'un tutumu.

     
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Beşiktaş yönetimi, her ne kadar 'izin vermezsek gidemez' dese de, Manchester United'da oynama şansı yakalamış bir futbolcuya bu izni vermezlerse, yaşayacağı psikolojik durumun çok olumsuz yansımalarını da göz ardı etmiyor.
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Alınan son bilgilere göre Wout Weghorts, Manchester United fırsatını kesinlikle kaçırmak istemiyor ve ayrılmanın eşiğinde.
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Dün akşam oynanan Kasımpaşa maçından sonra yönetimle bu konuyu konuşan Weghorst, Manchester United'la görüşmelerde bulunduklarını ve ayrılmak istediğini açıkça söyledi.
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Yönetim ise resmi prosedürleri yıldız oyuncuya hatırlatarak, Burnley ve Manchester United'ın kendilerine resmi teklifi getirmesini beklemeye geçti. 
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Oldukça duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Hollandalı oyuncunun, transferinin nereye varacağı önümüzdeki bir kaç gün içinde netleşecek.
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    ABOUBAKAR ÇOK ZOR TRANSFER

    Bu arada Weghorst'un ayrılması durumunda ilk aday gibi görünen Aboubakar transferi biraz zor gibi. 
  • Weghorst'tan flaş hamle: İddiaları doğruladı!

    Siyah beyazlılar 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ederken, Ronaldo'nun transferiyle Al Nassr'dan ayrılan Aboubakar'ın Beşiktaş'tan gidiş süreci, boşta olduğu için çok yüksek rakamlara kontrat yapma isteği gibi etkenler bu transferi oldukça zor bir hale getiriyor. 

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