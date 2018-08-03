West Bromwich - Bolton Wanderers maçı heyecanı

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. West Bromwich, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Bolton Wanderers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. West Bromwich, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bolton Wanderers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 277. İddaa'da West Bromwich kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Bolton Wanderers kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

West Bromwich son haftadaki Swansea City müsabasında 1-2 yenildi.

Bolton Wanderers ise Norwich City karşılaşmasında 2-0 yenildi.

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