Westerlo - Tubize maç önü

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Westerlo, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Tubize takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Westerlo 7 puanla 2. sırada, Tubize 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Westerlo son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Tubize, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 443 kodlu maçı oynayanlar; Westerlo galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Tubize galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Westerlo önceki hafta Tubize mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Tubize ise Westerlo maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Westerlo, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Tubize ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tubize, 2 gol atarken 3 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ