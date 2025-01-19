Westeros'tan sonra neler oldu: Game of Thrones oyuncuları bugün ne yapıyor?

SOPHIE TURNER (SANSA STARK): AİLE HAYATI VE YENİ PROJELER

Sansa Stark karakteriyle büyüleyici bir oyunculuk sergileyen Sophie Turner, Game of Thrones’un ardından hem kişisel hayatında hem de kariyerinde önemli değişiklikler yaşadı. 2019 yılında ünlü şarkıcı Joe Jonas ile evlenen Turner, iki çocuk sahibi oldu. Oyunculuk kariyerine ise "The Staircase" ve "Do Revenge" gibi projelerle devam ediyor.