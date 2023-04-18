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WhatsApp ve diğer mesaj uygulamalarından İngiltere'ye çağrı: 'Uçtan uca şifreleme çok önemli, Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı gözden geçirilmeli'

İngiltere'de mesajlaşma uygulamaları WhatsApp, Session, Signal, Element, Threema, Viber ve Wire, hükümete, yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nda değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Tasarının, bu şirketlerin sağladığı gizlilik teknolojisi olan uçtan uca şifrelemeye zarar verebileceği vurgulandı. Hükümet yetkilileri ise "Hem gizliliği sağlamak hem de çocukların güvenliğini korumak mümkün" diyor.

WhatsApp ve diğer mesaj uygulamalarından İngiltere'ye çağrı: 'Uçtan uca şifreleme çok önemli, Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı gözden geçirilmeli'
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de mesajlaşma uygulamaları WhatsApp, Session, Signal, Element, Threema, Viber ve Wire, hükümete, yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nda değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Tasarının, bu şirketlerin sağladığı gizlilik teknolojisi olan uçtan uca şifrelemeye zarar verebileceği vurgulandı. Hükümet yetkilileri ise "Hem gizliliği sağlamak hem de çocukların güvenliğini korumak mümkün" diyor.

İngiliz hükümeti, bu platformlardan, kullanıcıları izlemelerini ve çocuk istismarı görüntülerinin ortadan kaldırılmasının talep edilebilmesini istiyor.

Bir hükümet yetkilisi, "Sağlam uçtan uca şifrelemeyi destekliyoruz ancak bu kamu güvenliği pahasına olamaz" dedi ve ekledi:

"Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı hiçbir şekilde uçtan uca şifrelemenin yasaklanmasını öngörmüyor. Şifrelemeyi zayıflatmayacak."

Tasarının yasalaşması halinde mevcut koşullarda WhatsApp'ın İngiltere'de tamamen yasaklanması gündeme gelebilir.

Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlarından ve diğer tehditlerden korumak gerektiğini, hem güvenlik hem de mahremiyetin başka şekilde ele alınabileceğini söylüyor.

İngiltere dahil olmak bazı ülkeler ise mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için uçtan uca şifrelemenin zayıflatılması gerektiğini savunuyor.

'Benzer yasalara zemin hazırlayabilir'

Uçtan uca şifreleme, sohbetteki mesajları, gönderen ve alıcı dışında hiç kimsenin okuyamamasını sağlıyor.

Uygulamanın operatörü bile, sistemler arasında geçiş yapan mesajları çözemiyor.

Element CEO'su Matthew Hodgson, Oxen Privacy Tech yöneticisi Alex Linton, Signal Başkanı Meredith Whittaker, Threema CEO'su Martin Blatter, Viber CEO'su Ofir Eyal, Meta'nın WhatsApp Müdürü Will Cathcart, Wire teknik sorumlusu Alan Duric ise imzalayarak hükümete gönderdikleri açık mektupta "Şifrelemeyi zayıflatmak, mahremiyete zarar vermek ve insanların özel iletişimlerinin kitlesel olarak gözetlenmesini sağlamak ileriye doğru atılmış bir adım değil" diyor.

Mektupta bu uyarı sonrası şu ifadeler de yer alıyor:

"Uçtan uca şifrelenmiş ürün ve hizmetlerin küresel sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerinin güvenliğini hükümetlere uyacak şekilde zayıflatamaz.

"Yasa tasarısı, kişisel mesajların rutin, genel ve ayrım gözetmeksizin gözetlenmesine kapı açıyor. Tasarı, İngiltere ve dünya genelinde mahremiyete tehdit oluşturuyor. Dünya genelinde benzer yasalar için zemin hazırlıyor".

'Herkesin yatak odasına CCTV kamera koymaya eş'

Element CEO'su Matthew Hodgson, yasa tasarısı için "mahremiyetin olağanüstü ihlali, herkesin yatak odasına CCTV kamera koymaya eş" dedi.

BBC'ye konuşan Meta'nın WhatsApp Müdürü Will Cathcart da, şifreli mesajlaşmanın mahremiyetini zayıflatmaktansa İngiltere'de engellenmeyi tercih edeceklerini söyledi.

Threema'nın sözcüsü Julia Weiss da BBC'ye, uygulamanın güvenliğini herhangi bir şekilde zayıflatmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Diğer şirketlerden de benzer açıklamalar geldi.

Lordlar Kamarası üyelerinden Clement-Jones ise tasarıda değişiklik yapılmasını desteklediğini söyledi, "Hükümetin bu konudaki niyetini bilmemiz gerekiyor" dedi.

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