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Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

Oscar töreninde eşi ile ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a attığı tokatla günlerce konuşulan Will Smith'in stresle baş etmekte zorlandığı ve uzmanlardan yardım istediği iddia edildi. Ayrıca Jada Pinkett-Smith de yaptığı yeni açıklamada eşinin tepkisinin abartılı olduğunu vurguladı

HABERTURK.COM
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    94. Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatla haftalarca konuşulan Will Smith, kariyerinde zor günlerden geçiyor. Dünya, yaşanan olayın ardından bu kez de "Smith'in 14 gün içinde başına gelenler" başlıklı sosyal medya hesabından paylaşılan listeyi konuşuyor.

    12 maddelik listede ilk sırada olay sonrası Akademi tarafından alınan karar var. Buna göre Smith; 10 yıl boyunca Oscar törenine gidemeyecek.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    "King Richard"taki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan ünlü oyuncu, yeni projelerden men edildi. Will Smith, dijital projesi "Fast and Loose", "Bad Boys" serisinin dördüncü halkası ve "I am Legend"in devam filmine veda etmek zorunda kaldı.

    Smith’in geçtiğimiz sene yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket de açık artırmadan geri çekildi.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    "KORUNMAYA İHTİYACIM OLDUĞUNU SÖYLEMEDİM!"

    53 yaşındaki Amerikalı aktörün projeleri birer birer iptal edilirken, eşi Jada Pinkett-Smith’ten yeni bir açıklama daha geldi.

    Jada, "Hiçbir zaman korunmaya ihtiyacım olduğunu söylemedim." diyerek, Will Smith'in törendeki tavrının abartılı olduğunu ifade etti.

    "BU BİR İYİLEŞME MEVSİMİ"

    Jada Pinkett, yaşanan tatsız olaydan günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından, "Bu bir iyileşme mevsimi ve ben buna hazırım." mesajını paylaşmıştı.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    NELER YAŞANMIŞTI?

    Ünlü komedyen Chris Rock, sahnede saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapmıştı.

    "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

    Rock'un, Smith'in eşi Jada Pinkett'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espri yapması, Will Smith'i oldukça sinirlendirmişti. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Smith, esprinin devam etmesi üzerine sahneye çıkıp Chris Rock'a tokat atmıştı.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    ÖZÜR DİLEDİ

    Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapatırken, "King Richard" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscar"ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde konuşmuştu.

    Ünlü oyuncu, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    "ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ ZEHİRLİ VE YIKICIDIR!"

    Rock'a tokat atan Smith, ardından Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtmişti.

    Smith, yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullanmıştı.

    Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Will Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yapmıştı.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    "UTANDIM!"

    Oyuncu, sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur." diye yazmıştı.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    TOKAT OLAYINDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    Chirs Rock, tokat olayından sonra korumalarıyla birlikte stand-up şovunu sergileyeceği salona girerken görülmüştü.

    "SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

    Rock, daha sonra gösteri başında tokat olayı hakkında seyircisine "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok." demişti.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    "HER KARARI KABUL EDECEĞİM"

    Smith, kısa bir süre sonra Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etmişti.

    Will Smith, törende başarı kazanan meslektaşlarına odaklanılması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar aldığını belirtmişti. Ünlü aktör, buna ek olarak Akademi tarafından kendisine yönelik olarak alınacak her kararı da kabul edeceğini vurgulamıştı.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    "KALBİM KIRIK"

    Smith, açıklamasında attığı o tokadı "şoke edici, acı verici, affedilemez" olarak nitelendirmişti. Tokat attığı Chris Rock ve ailesi de dahil olmak üzere kırdığı insanların listesinin uzun olduğunu belirten Will Smith, satırlarını şöyle sürdürmüştü:

    Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım.

    Smith, bütün yaşananlardan dolayı kalbinin kırık olduğunu da sözlerine eklemişti.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

    AKADEMİ'DEN İSTİFA ETTİ

    Ünlü aktör, 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

    RAFA KALKTI

    Netflix’in başrolde Will Smith’in rol almasını planladığı "Fast and Loose" filmi de rafa kalkmıştı.
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!
  • Will Smith'in attığı o tokat hayatını altüst etti!

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