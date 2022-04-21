"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ ZEHİRLİ VE YIKICIDIR!"

Rock'a tokat atan Smith, ardından Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtmişti.

Smith, yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullanmıştı.

Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Will Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yapmıştı.